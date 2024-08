Η ακροδεξιά βία εξαπλώνεται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο: Μπαράζ συλλήψεων από την αστυνομία (vid)

Περισσότεροι από 90 άνθρωποι συνελήφθησαν το Σάββατο (3/8), μετά τις ταραχές που ξέσπασαν σε πολλές πόλεις στη Βρετανία.

Στη αγγλική πόλη Rotherham, η αστυνομία αγωνιζόταν να συγκρατήσει έναν όχλο ακροδεξιών ακτιβιστών που προσπαθούσαν να εισβάλουν σε ένα ξενοδοχείο που πιστεύεται ότι φιλοξενούσε αιτούντες άσυλο. Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε την Κυριακή (4/8), με την αστυνομία να αντιμετωπίζει καταιγισμό βλημάτων, συμπεριλαμβανομένων κομματιών ξύλου, καρεκλών και πυροσβεστήρων, καθώς προσπαθούσε να εμποδίσει τους ταραξίες να εισέλθουν στο Holiday Inn Express.

Πλάνα από το Sky News απεικόνιζαν μια τεταμένη αντιπαράθεση, με ένα ελικόπτερο της αστυνομίας να κάνει κύκλους από πάνω και αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο. Μέσα στο χάος, ήταν ορατή μια μικρή πυρκαγιά και έσπασαν παράθυρα του ξενοδοχείου. Τουλάχιστον ένας αστυνομικός, που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, μεταφέρθηκε μακριά, καθώς η κατάσταση γινόταν όλο και πιο έκρυθμη.

Η εκτεταμένη ανάπτυξη χιλιάδων αστυνομικών έχει οδηγήσει σε ανησυχίες ότι άλλα εγκλήματα μπορεί να μην διερευνηθούν πλήρως. Η Τίφανι Λιντς από την Ομοσπονδία Αστυνομικών της Αγγλίας και της Ουαλίας προειδοποίησε το BBC: "Βλέπουμε αστυνομικούς που αποσύρονται από την καθημερινή αστυνόμευση. Αλλά ενώ αυτό συμβαίνει, οι κοινότητες που βρίσκονται εκεί έξω και έχουν περιστατικά εναντίον τους - θύματα εγκλημάτων - δυστυχώς, τα εγκλήματά τους δεν διερευνώνται".

Violence has broken out over the weekend at protests in places including Blackburn, Blackpool, Bristol, Hull and Liverpool. Anger over immigration will be a recruiting opportunity for the far right https://t.co/Hzcrzb1Ehu 👇