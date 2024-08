Ζευγάρι από τις ΗΠΑ αποφάσισε να μετακομίσει σε χωριό στην Κρήτη: Το ποσό που δαπάνησε για να αγοράσει σπίτι

Ένα ζευγάρι από τις ΗΠΑ αποφάσισε να μετακομίσει σε ένα από το πιο γραφικά χωριά στην Κρήτη, ώστε να βρει την ησυχία που αναζητούσε τόσα χρόνια.

Η μετακόμιση σε μια νέα χώρα είναι ένα σημαντικό βήμα για κάθε ζευγάρι και η Patricia Mahan και ο Dan Matarazzo από τις ΗΠΑ έχουν πάρει την απόφαση να μετακομίσουν δύο φορές τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η τελευταία τους περιπέτεια τους οδήγησε από το Μεξικό σε ένα γραφικό χωριό στην Ελλάδα.

Η Patricia Mahan, πρώην χορεύτρια και δασκάλα φλαμένκο, και ο σύζυγός της Dan Matarazzo, που κατάγεται από το Νιου Τζέρσεϊ, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μεξικό το 2006. Εγκαταστάθηκαν στο Σαν Μιγκέλ ντε Αλιέντε, μια πόλη αποικιακής εποχής γνωστή για την μπαρόκ ισπανική αρχιτεκτονική της. Η μετακόμιση έγινε τόσο από οικονομικούς λόγους όσο και από την επιθυμία να ζήσουν δίπλα στον ωκεανό.

This U.S. couple bought a home in Greece for US$150,000. Here's what happened next https://t.co/wOq7iKAlD1