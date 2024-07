Οι χρήστες του Netflix συμφώνησαν ότι αυτό είναι το καλύτερο ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας: «Είναι ότι πιο διεστραμμένο έχω δει» (vid)

Οι χρήστες του Netflix αποκάλυψαν ποιο θεωρούν ότι είναι το καλύτερο ντοκιμαντέρ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δημοφιλή πλατφόρμα.

Αναζητώντας συμβουλές για το τι να παρακολουθήσει στο Netflix μια τύπισσα έκανε μια ανάρτηση στην ομάδα Netflix Bangers στο Facebook για να ζητήσει συμβουλές. Συγκεκριμένα, ρώτησε τους άλλους χρήστες της πλατφόρμας τις προτάσεις τους για το «καλύτερο ντοκιμαντέρ που θα την κάνει να πει wtf».

Κάτω από την ανάρτηση έγινε χαμός, με τις προτάσεις να πέφτουν «βροχή». Ένας πρότεινε το «Girl in the Picture» , ενώ ένας άλλος ισχυρίστηκε ότι το «Dear Zachery: A letter to a son about his Father» είναι must. Ένας άλλος πρότεινε ακόμη και τη δυστοπική κωμωδία Idiocracy.

Ωστόσο, υπήρξε μια πρόταση που έκανε τους πάντες να συμφωνήσουν ότι ανταποκρίνεται περισσότερο στις υψηλές απαιτήσεις της. Το ντοκιμαντέρ «Don't F*ck With Cats» ήταν τελικά αυτό που κέρδισε τις περισσότερες ψήφους. Μια άλλη κοπέλα ισχυρίστηκε ότι είναι «το πιο διεστραμμένο ντοκιμαντέρ δολοφονίας» που έχει δει.

Η τριμερής σειρά παρακολουθεί το κυνήγι του δολοφόνου Luka Magnotta. Αλλά γιατί ο τίτλος αναφέρεται σε γάτες;

Επειδή ο Magnotta, ο οποίος γεννήθηκε το 1982 ως Eric Kirk Newman, δημοσίευσε στο διαδίκτυο βίντεο με τον εαυτό του να σκοτώνει γατάκια πνίγοντάς τα.

Μετά την κυκλοφορία των συγκεκριμένων βίντεο, θυμωμένοι χρήστες έφτιαξαν γκρουπάκια καταδίωξης του νεαρού άνδρα με σκοπό να βρουν την ταυτότητά του και να τον οδηγήσουν στις αρχές.

Το κυνήγι αυτό κατέληξε σε μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την αστυνομία και τον Τύπο του Καναδά. Ο ένοχος, ένας διαταραγμένος νάρκισσος που εργαζόταν ως μοντέλο και πληρωμένος συνοδός, επεδίωκε ακραία την κακοφημία που θα του εξασφάλιζε διασημότητα.

Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να δολοφονήσει άγρια τον 33χρονο φοιτητή Lin Jun το 2-12. Θέλοντας να μεγαλώσει την κακοφημία του, ο Magnotta ανήρτησε στο διαδίκτυο ένα βίντεο που τον έδειχνε να σκοτώνει τον Lin και στη συνέχεια να τεμαχίζει το πτώμα του. Αλλά δεν τελείωσε εκεί... Στη συνέχεια έστειλε τα χέρια και τα πόδια του θύματος στα κεντρικά γραφεία του Φιλελεύθερου και του Συντηρητικού Κόμματος στον Καναδά, καθώς και σε δύο δημοτικά σχολεία.

Ο Magnotta διέφυγε στην Ευρώπη. Εκεί, όπου τελικά εντοπίστηκε από τις αρχές. Μέσα σε ένα internet cafe να διαβάζει ειδήσεις σχετικά με τα εγκλήματά του.