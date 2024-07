Γεωλόγοι έμειναν άναυδοι όταν ανακάλυψαν ότι ένα κομμάτι της Γης εξαφανίστηκε πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια (vid)

Η κατανόηση των τεκτονικών πλακών είναι ζωτικής σημασίας για τους γεωλόγους, καθώς τους βοηθά να εντοπίσουν τη γεωλογική ιστορία των μορφών γης, να εντοπίσουν σπάνια μέταλλα και να προβλέψουν μελλοντικές φυσικές διεργασίες.

Σε μια πρωτοποριακή αποκάλυψη, οι γεωλόγοι ανακάλυψαν μια τεκτονική πλάκα που εξαφανίστηκε πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια. Το εκπληκτικό αυτό εύρημα, που ονομάστηκε «πλάκα του Πόντου», ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μελετών στην πλάκα του Ειρηνικού από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης στην Ολλανδία. Η «πλάκα του Πόντου», που κάποτε αποτελούσε μια τεράστια πλάκα του φλοιού της Γης, εξαφανίστηκε μετά από μια σειρά διαδικασιών καταβύθισης, όπου μια τεκτονική πλάκα κινείται κάτω από μια άλλη και βυθίζεται στον μανδύα.

Η ανακάλυψη της «πλάκας του Πόντου», μιας τεκτονικής οντότητας που κάποτε είχε το ένα τέταρτο του μεγέθους του Ειρηνικού Ωκεανού, προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τη δυναμική ιστορία της Γης. Τα λεπτομερή ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Gondwana Research Journal.

