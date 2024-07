Συμπληρώθηκε το line-up του Death Disco Indoor Festival: Όλα τα ονόματα

Το πρώτο Death Disco Indoor Festival είναι γεγονός με ένα διήμερο (30/11 και 1/12) «φωτιά».

Σάββατο 30 Νοεμβρίου και Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2024. Το πρώτο Death Disco Indoor Festival είναι γεγονός!

Έχοντας την εμπειρία ενός συγκλονιστικού open air festival το καλοκαίρι του 2023 στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, η ομάδα του Death Disco, όχι μόνο ετοιμάζεται για το δυνατό come back του open air festival το 2025, αλλά στο μεταξύ, μετακομίζει στον κλειστό χώρο του Fuzz Live Music Club και παρουσιάζει δύο μέρες γεμάτες από τις πιο αγαπημένες μας μπάντες της σύγχρονης - και όχι μόνο - σκοτεινής εναλλακτικής σκηνής!

Με headliners την μεγάλη darkwave / post punk απόκάλυψη των τελευταίων ετών και μεγάλο απωθημένο του ελληνικού κοινού Twin Tribes από το Τέξας (US) και τους σταθερά στη κορφή της EBM / Industrial μουσικής, Suicide Commando από το Βέλγιο, το Death Disco έχει ετοιμάσει ένα event που θα είναι και φέτος το συναυλιακό γεγονός της χρονιάς για τους λάτρεις της σκοτεινής σκηνής!

Το πρόγραμμα του διημέρου

Σάββατο, 30/11/24

Twin Tribes (US)

Linea Aspera (UK / AU)

Traitrs (CAN)

Doric (GR)

Κυριακή, 1/12/24

Suicide Commando (BE)

Ultra Sunn (BE)

Diorama (electronic set) (DE)

The Man & His Failures (GR)

Fuzz Live Music Club

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30

After show parties at club Death Disco (Ωγύγου 16, Ψυρρή, Αθήνα)

Η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει!

Daily Tickets

Early Bird: 32€ (SOLD OUT)

1st Phase: 35€

2nd Phase: 40€

Weekend Tickets

Early Bird: 62€ (SOLD OUT)

1 st Phase 65€

2nd Plase: 70€

ΤWIN TRIBES

Οι Twin Tribes θα κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2024. Έχοντας κυκλοφορήσει το ίσως καλύτερο album της χρονιάς (Pendulum) και με την επιτυχία του single “Monolith” - που ακούγεται ανελλιπώς σε όλα τα dark clubs που σέβονται τον εαυτό τους - να τους συνοδεύει, η επικείμενη συναυλία τους αναμένεται με ανυπομονησία.

Οι Twin Tribes δημιουργήθηκαν στο Τέξας το 2017 από τους Luis Navarro (vocals, guitar, synth, drum machines) και Joel Niño, Jr. (bass, synth, vocals) και μετά από αναρίθμητα live shows σε όλο το κόσμο και τέσσερα αριστουργηματικά άλμπουμς θεωρούνται οι ήρωες του σύγχρονου darkwave / goth κινήματος δίπλα σε μπάντες όπως οι She Past Away και οι Lebanon Hanover.

Πρώτη φορά στην Ελλάδα και καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Και αυτά είναι υπεραρκετά για να χαρακτηριστεί η εμφάνιση των Τwin Tribes στο Death Disco Indoor Fest 2024 η πιο looking forward dark / goth συναυλία της φετινής χρονιάς.

SUICIDE COMMANDO

Δεν υπάρχουν πολλές τόσο εμβληματικές μορφές στην ΕBM / industrial μουσική όπως αυτή του Βέλγου Johan Van Roy. Ξεκίνησε να πειραματίζεται με την ηλεκτρονική μουσική το 1986 και δύο χρόνια αργότερα αρχίζει να κυκλοφορεί κασέτες κάτω από το όνομα Suicide Commando. Μέχρι που τον ανακάλυψε η γερμανική εταιρία Οff Beat και από τότε όλα είναι ιστορία. Tραγούδια όπως τα See You in Hell, Desire, Hellraiser, Love Breads Suicide, Bind Torture Kill, Cause of Death: Suicide, Die Motherfucker Die, God is in the Rain έγιναν μεγάλα dance floor hits στα underground clubs όλου του κόσμου και οι Suicide Commando το πιο σημαντικό συγκρότημα της EBM / Industrial / Aggrotech μουσικής.

Επι σκηνής, ο Johan Van Roy συνοδεύεται από τον Torben Schmidt (άλλη τεράστια ιστορία αυτός, επιγραμματικά αναφέρω τους Lights of Euphoria και την Infacted Recordings) στα πλήκτρα και τον Mario Vaerewijck στα drums ενώ αυτό που κλέβει τις εντυπώσεις είναι η αστείρευτη ενέργεια του Johan και τα εντυπωσιακά video projections που συνοδεύουν το κάθε track ξεχωριστά. See you in Hell λοιπόν, τη Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2024!

ULTRA SUNN

Οι Ultra Sunn φτιάχτηκαν το 2019 από τον frontman και πολυοργανίστα Sam Huge και την keyboard-ίστρια και παραγωγό Gaelle Souflet ενώ μόλις φέτος προστέθηκε στη μπάντα ο περκασιονίστας και keyboard-ίστας Alexis Andrigo. Έχουν κυκλοφορήσει 3 ΕP’s (Night Is Mine, Body Electric, Kill Your Idols) με τα οποία γνώρισαν διεθνή αναγνώριση και πριν από λίγους μόλις μήνες ήρθε η ώρα για το πρώτο τους LP (Us). “Είναι απολύτως ξεκάθαρο πως οι Ultra Sunn είναι εδώ για να μείνουν και να βάλουν φωτιά σε ακόμα περισσότερα dance floors! Eίναι στη κορυφή του είδους!” έγραψε το Turn up the Volume και αυτό είναι απλά ενδεικτικό για την καθολική αποδοχή που έχουν οι Ultra Sunn από την “σκοτεινή σκηνή” μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια παρουσίας τους στα πράγματα.

Οι Ultra Sunn, βαδίζοντας στο δρόμο που χάραξαν τα μεγάλα συγκροτήματα του είδους (Front 242, Nitzer Ebb, A Split Second κ.α.) αποτελούν ένα από τα πιο καυτά σχήματα της σύγχρονης ΕBM / New Beat μουσικής. Έκαναν τη παρθενική τους εμφάνιση στην Αθήνα πέρυσι μαζί με τους Idles στα πλαίσια του Plissken Festival και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φετος θα συμμετέχουν στο Death Disco Indoor Fest 2024!

LINEA ASPERA

Οι Linea Aspera φτιάχτηκαν στο Λονδίνο το 2011 από την τραγουδίστρια Zoè Zanias (κατά κόσμον Alison Lewis) και τον mastermind των synths Ryan Ambridge. Κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο ομώνυμο άλμπουμ τους το 2012 για λογαριασμό της δισκογραφικής Dark Entries και παρόλο που με αυτό το άλμπουμ οδηγήθηκαν αυτόματα στη πρώτη γραμμή του σύγχρονου darkwave, ένα μόλις χρόνο αργότερα διαλύθηκαν. Τότε η Zoe δημιούργησε μαζί με τον Sid Lamar των Schwefelgelb τους Keluar και αμέσως μετά επικεντρώθηκε στο προσωπικό της project, Zanias. Το 2019 με μια λιτή ανακοίνωση στο Facebook ("Hey, we are back!") οι Linea Aspera ανακοίνωσαν πως επαναδραστηριοποιούνται κυκλοφορώντας την ίδια χρονιά το LP “Preservation Bias” και ένα χρόνο αργότερα το “Linea Aspera II”.

H Zoe Zanias είναι μια από τις μεγάλες αδυναμίες του Death Disco, έχοντας διοργανώσει συναυλίες με όλα τα σχήματα που έχει ανα καιρούς δημιουργήσει (Linea Aspera, Keluar, Zanias). Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στο mini tour της με τους Linea Aspera (το πιο εμβληματικό από τα project της) θα κάνει μια στάση στο Death Disco Indoor Fest 2024 για να αποδείξει για άλλη μια φορά πως είναι η ίσως πιο ταλαντούχα καλλιτέχνης της σύγχρονης μουσικής και οι Linea Aspera ένα από τα όμορφα σχήματα που έχουν περάσει από την dark σκηνή τα τελευταία 15 χρόνια!

DIORAMA

Οι Diorama είναι ένα από τα πιο γνωστά electro goth σχήματα των τελευταίων 25 ετών. Τη Κυριακή 1 Δεκεμβρίου, ο πυρήνας τους Torben Wendt και Felix Marc θα δώσει το παρόν στο Fuzz club για ένα μοναδικό electronic set!

Ξεκίνησαν το 1996 ως ένα προσωπικό project του Torben Wendt. Η μουσική τους γρήγορα αναγνωρίστηκε από τον Adrian Hates των Diary of Dreams και με την υποστήριξή του κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ "Pale" το 1999. Ένα χρόνο αργότερα εντάχθηκε στην μπάντα ο Felix Marc με τον όποιο η μπάντα απέκτησε μια πιο ρυθμική κατεύθυνση που μεταφράστηκε τα επόμενα χρόνια σε μερικά κορυφαία Synthpop / EBM albums και all time club hits όπως τα “advance”, “her liquid arms”, “child of entertainment”, “synthesize me” κ.α.

TRAITRS

Οι Traitrs υπάρχουν από τα μέσα των 10’s και το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2024, την ημέρα που headliners θα είναι οι Twin Tribes, θα κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα. Έχουν κυκλοφορήσει δυο εξαιρετικά albums και κάμποσα singles / ep’s, έχουν περιοδεύσει παγκοσμίως στο πλευρό σχημάτων όπως οι VNV Nation, She Past Away, Twin Tribes κτλ και με τη φήμη της εξαιρετικής live μπάντας να τους συνοδεύει (φήμη που επιβεβαιώσαμε ιδίοις όμμασι στο περσινό WGT festival) ανυπομονούμε να τους υποδεχτούμε για πρώτη φορά στην Αθήνα!

Οι Traitrs είναι ένα συγκρότημα με έδρα το Τορόντο του Καναδά και αποτελούνται από τους Sean-Patrick Nolan και Shawn Tucker. Σχηματίστηκαν το 2015 ως ένα studio project και σύντομα υπό την καθοδήγηση του παραγωγού Josh Korody (Dilly Dally, Beliefs, Moon King, Fucked Up) άρχισαν να πειραματίζονται με τον ήχο τους προσθέτοντας στις πρώιμες minimal ηχογραφήσεις τους goth και post punk επιρροές που παραπέμπουν σε Sisters of Mercy, Bauhaus και Cure της εποχής του Pornography. Βάλτε στη συνταγή και φωνητικά που θυμίζουν τόσο μα τόσο έντονα Robert Smith και καταλαβαίνετε γιατί κλέψαν τις καρδιές μας σε χρόνο dt.

DORIC

Ο Doric είναι το one-man project του Στάθη Λεοντιάδη (Data Fragments,The Exetix, Human Puppets κ.α.) που δημιουργήθηκε από την εμμονική αγάπη του στην all-analogue μεθοδολογία, την new wave αισθητική και το D.I.Y. ethos. Δισκογραφικά, ξεκίνησε το 2013 στην ελληνική Fabrika Records και έχει πλέον στο βιογραφικό του ένα 7’’, δύο 10’’ και τρία LP’s, σε γνωστά ευρωπαικά labels. Η μουσική του χαρακτηρίζεται από έναν σκοτεινά δυναμικό και πλέον αναγνωρίσιμο, πολυεπίπεδο ηλεκτρονικό ήχο, που του άνοιξε τις πόρτες ευρωπαϊκά, με αξιομνημόνευτες εμφανίσεις ως headliner σε όλη την Ευρώπη!

THE MAN & HIS FAILURES

Έχοντας κυκλοφορήσει ένα EP και μερικά εξαιρετικά singles όπως το Lethe, Devastations και Nothing οι The Man & His Failures, με τον ιδιαίτερο EBM / Industrial / Synth ήχο τους (που σπανίζει πλέον σε τοπικό πεδίο) και τις συχνές και έντονες live εμφανίσεις τους, έχουν εδραιωθεί στην ελληνική εναλλακτική σκηνή των τελευταίων ετών. Ξεκίνησαν το 2018 σαν ένα σόλο project του Μάνου Καρακατσάνη και σύντομα με τη προσθήκη των Αλέκος Σόρρος και Δημήτρης Βλασσόπουλος εξελίχθηκαν σε μια ολοκληρωμένη μπάντα. Ο Μάνος Καρακατσάνης, πέρα από τους The Man & His Failures και την παρουσία του σε άλλα μουσικά σχήματα όπως οι Asylum Promises και Mani Deum, είναι ένα από τα πιο επιφανή μέλη της Αθηναικής σκηνής με αναρίθμητα dj sets και διοργανώσεις συναυλιών.