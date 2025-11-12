Παιδί. Τραύμα. Θαύμα.

Το Gazzetta άκουσε τον νέο δίσκο, «Δεύτερη Ζωή», του καλλιτέχνη Παιδί Τραύμα. Το άλμπουμ θα παρουσιαστεί στις 12-13 Δεκεμβρίου στον χώρο «ΠΛΥΦΑ»

Το αγόρι που έμεινε παιδί και το θαύμα που μένει ανοιχτό τραύμα. Αρχή σαν παραμυθιού αφήγηση και η συνέχεια άγνωστη, ελεύθερη, μια οντότητα που διαρκώς επιστρέφει και μας ακολουθεί. Και πριν κάνεις επανάληψη το λεξιλόγιο των αγγλικών και προφέρεις με το ελληνικό σου ηχόχρωμα τη λέξη «child», ο μικρός-μεγάλος ήρωας μας μεγαλώνει και τις άκρες του ψηλώνει. Δοκιμάζει, διαλέγει, απορρίπτει και στο τέλος επαναλαμβάνει το σχολικό πείραμα που λέει: πάρτε ένα μπαλόνι και τρίψτε το πάνω στο πουλόβερ που σας έπλεξε η γιαγιά σας. Οι δυο επιφάνειες θα γίνουν ένα κι ένας γκρεμός θα στέκεται στον αέρα. Τα χρόνια περνούν, γίνονται ρίμες, μελωδίες, αστρικές συνομιλίες και το παιδί γίνεται Παιδί, το τραύμα, γίνεται Τραύμα.

Ο καλλιτέχνης ενώνει την εποχή που επιμένει, πάντα θα επιμένει, και την κατάσταση που διαρκώς έρχεται και μένει. Οι πληγές στα γόνατα και στους αγκώνες γίνονται σημεία εισόδου/εξόδου των εσωτερικών, εξωτερικών, φίλιων, ιδίων, πυρών. Και η πληγή αιμορραγεί, βγαίνει στο φως του ήλιου, καίγεται, σκληραίνει και πάνω στο ξένο, δικό μας, σώμα ακουμπά ο αέρας, η προσμονή, η ελπίδα και το Τραύμα γίνεται όντως θαύμα και το παιδί εξελίσσεται στον έναν και μοναδικό αθώο ενήλικα, στο Παιδί. Το Παιδί Τραύμα προχωρά και ζει, προσφέρει, μια «Δεύτερη Ζωή».

Το άλμα δεν πιάνει σκουριά



Το δεύτερο άλμπουμ από το Παιδί Τραύμα και ο χρόνος γυρίζει πίσω και εκτινάσσεται μπροστά. Το άλμα δεν πιάνει σκουριά και εμείς θυμόμαστε πόσο γουστάραμε να τον ακούμε όταν ανακαλύπταμε τις μουσικές πλατφόρμες, όταν ανακαλύπταμε ξανά τη μουσική και την εικόνα. Αυτός ο τύπος, καλλιτεχνάρα (sic), ήταν συντροφιά στα δύσκολα, στα μοναχικά, στα αναντίρρητα του λοκ ντάουν. Ο ήχος, για κάποιο λόγο, διακόπηκε, και όλα έπαιζαν, έτρεχαν, σώζονταν (ή και όχι) μέσα σε έναν φρενήρη καθημερινό ρυθμό που έλεγε όλα είναι εδώ, τώρα! Ένα εμβόλιο, ο φόβος, η κατάκτηση, η απώλεια, η δουλειά, η φιλία, η οικογένεια, η αγάπη, ο έρωτας. Δεν υπάρχει στιγμή για να ακούσεις τον ψίθυρο και τις εικόνες του χρόνου, της μουσικής. Το παιδί, όμως, επέμεινε και τραύμα μας βρήκε ξανά και στην οθόνη της ζωής έπαψε να αναβοσβήνει το game over.

Το Παιδί Τραύμα στο νέο του άλμπουμ μας λέει ότι «δεν υπάρχει αληθινό. Δεν υπάρχει ψεύτικο. Υπάρχει το βλέμμα μας στον κόσμο». Και μέσα απ’ αυτό ο κόσμος γίνεται «κόσμοι» και σε αυτούς πάει, ανακαλύπτει, η Ντιάνα, η ηρωίδα του δίσκου. Η Ντιάνα πριν δέκα χρόνια παράτησε τα πάντα και αποφάσισε να φύγει από τη χώρα. Έτσι ξαφνικά, έτσι ανθρώπινα. Ήθελε μια «Δεύτερη Ζωή»…

Η «Δεύτερη Ζωή» μας κέρδισε



Η νέα δουλειά από το Παιδί Τραύμα έχει όλα τα χαρακτηριστικά που τον έκαναν, και κάνουν, αγαπητό: ηλεκτρονικά μοτίβα, ονειρικές μελωδίες, κιθαριστικές υφές και τη «λοξή» ποιητική ματιά. Γρήγοροι ρυθμοί, συγκινητική εξωστρέφεια, μουσική που «ανοίγει» χώρους στη σκέψη και στο συναίσθημα και ένα story telling που κινείται στους καθαρούς δρόμους της παιδικής, αθώας, συμπεριφοράς. Η «Δεύτερη Ζωή» μας κέρδισε, μας άγγιξε και θυμηθήκαμε γιατί πρέπει να υπάρχει αυτός ο καλλιτέχνης στις λίστες, στα ακούσματά μας. Το LP αποτελείται από εννιά κομμάτια και στο πέμπτο συμμετέχει η Δήμητρα Γαλάνη.

Το Παιδί Τραύμα καταργεί τις αποστάσεις και αν η διαφωνία σας σε αυτό είναι μια οθόνη, τότε, στις 12 και 13 Δεκεμβρίου, ελάτε στον χώρο «ΠΛΥΦΑ» και θα καταλάβετε ότι η διαφωνία σας δεν μπορεί να αντέξει. Εκείνο το διήμερο θα παρουσιαστεί ο δίσκος σε ένα live που θα θυμάστε για καιρό. Όλοι και όλα θα γίνουν ένα: το Παιδί Τραύμα, η άγνωστη-γνωστή Ντιάνα και εμείς, εσείς, το κοινό που την πρόκληση της Δεύτερης Ζωής αναζητά διαρκώς. Τα εισιτήρια για 13/12 εξαντληθεί! Σπεύσατε για 12/12.

INFO

Παιδί Τραύμα

Special Live

Σαββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 SOLD OUT

NEW DATE: Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

ΠΛΥΦΑ, Κτίριο 7Γ

Έναρξη: 21.00

Εισιτήρια για 12/12 ΕΔΩ

Παίζουν οι μουσικοί:

Τάσος Καρτέρης: Στίχοι, μουσική, κιθάρα, ερμηνεία και concept

Αιμιλία Παπαθεοχάρη: Synths, Φωνητικά

Κώστας Γρούντας: Ηλ. Μπάσο, Synth, Φωνητικά

Δημήτρης Γρηγοριάδης: Drums

Διονύσης Μόρφης: Ηλ. Κιθάρα

Ηχοληψία: Γιώργος Λιάπης

Εικαστική επιμέλεια: Βασίλης Κεχαγιάς

Φωτιστικός Σχεδιασμός: Alex Hills

Παραγωγή: RD2D Events, Fine! Records

*Το Παιδί Τραύμα σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

