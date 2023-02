Το Death Disco Open Air Festival έρχεται με κορυφαία ονόματα της darkwave/post punk/synthwave σκηνής

Η Death Disco γιορτάζει τα δέκα της χρόνια με ένα διήμερο φεστιβάλ, στο οποίο θε εμφανιστούν κορυφαία ονόματα της darkwave/post punk/synthwave σκηνής.

Το 2023 το club Death Disco ολοκληρώνει μια δεκαετία παρουσίας στο Αθηναϊκά δρώμενα και το γιορτάζει με ένα διήμερο open air φεστιβάλ στο κέντρο της Αθήνας.

Το Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Ιουλίου 2023 στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων το Death Disco μπαίνει στον χορό των καλοκαιρινών φεστιβάλ και εγκαινιάζει το Death Disco Open Air Festival με ένα line up που αυτόματα το τοποθετεί στη πρώτη γραμμή των πιο σημαντικών dark alternative φεστιβάλ της Ευρώπης!

THE SISTERS OF MERCY

SHE PAST AWAY

ABSOLUTE BODY CONTROL

MECANO UN.LTD

THE SOFT MOON

ACTORS

SELOFAN

RUE OBERKAMPF

Περισσότερες μπάντες θα ανακοινωθούν προσεχώς, μείνετε συντονισμένοι!

2 μέρες, 2 σκηνές, 14 συγκροτήματα!

H προπώληση ήδη ξεκίνησε!

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων:

Πειραιώς 100, Γκάζι,

213 0109300, 213 0109324

E-mail: [email protected]

www.athens-technopolis.gr

Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»

Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση«Φωταέριο»

Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

ΤHE SISTERS OF MERCY: Με μόνο τρία κανονικά άλμπουμς στο ενεργητικό τους, για παραπάνω από 40 χρόνια θεωρούνται ως ένα από τα πιο σημαντικά - μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού - συγκροτήματα της μετά πανκ σκηνής. Μετά τις περσινές εξαιρετικές εμφανίσεις τους σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη, οι Sisters επισκέπτονται φέτος και την Αθήνα για να αποδείξουν και σε εμάς πως διανύουν μια από τις καλύτερες φάσεις της πολυτάραχης πορείας τους. Temple of Love, Μore, Alice, Lucretia (my reflection), Dominion, Vision Thing, This Corrosion και τόσα άλλα παλιά που μαζί με τα καινούργια τους τραγούδια, και φυσικά την μυθική φιγούρα του Andrew Eldritch να δεσπόζει επί σκηνής, θα βάλουν φωτιά στη Τεχνόπολη.Το πρώτο Death Disco Athens Open Air Festival έχει στην μαρκίζα του το βαρύ και ασήκωτο όνομα των Sisters of Mercy και αυτό από μόνο του αρκεί για να μας κάνει πολύ πολύ υπερήφανους.

SHE PAST AWAY: Δεν υπάρχουν πολλά σύγχρονα συγκροτήματα που να βγήκαν μετά τα 80’s και να έχουν τα προσόντα να παίξουν μπάλα στη πρώτη εθνική της darkwave κατηγορίας. Οι She Past Away είναι ένα απο αυτά. Όντας στο δυναμικό της “δικής μας” Fabrika Records, βαδίζουν στο δικό τους μονοπάτι από το 2006 και με τον άρτια δουλεμένο μέχρι και τη τελευταία του λεπτομέρεια γοτθικό τους ήχο αλλά και τα χαρακτηριστικά φωνητικά στη τουρκική γλώσσα, μέσα σε λίγα μόνο χρόνια κατάφεραν να αποκτήσουν εκατομμύρια οπαδούς σε όλο το κόσμο. Και το αξίζουν και με το παραπάνω.

ABSOLUTE BODY CONTROL: Ξεκίνησαν στο Βέλγιο το 1980 επηρεασμένοι από τους DAF και τους Suicide και έκτοτε θεωρούνται ένας από τους θεμέλιους λίθους του minimal synth οικοδομήματος που αν και δεν έτυχε της αναγνώρισης που του άξιζε τότε, ήρθε κάποια στιγμή η εποχής της καταξίωσης. Mε ηγέτη τον πολυπράγμονα Dirk Ivens (Dive, Sonar, Klinik) και τη φαρέτρα τους γεμάτη catchy synth-pop τραγούδια βασισμένα στον πολύ απλό κανόνα του να μην αποτελούνται από περισσότερους από τέσσερις ήχους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για μια συναυλία που περιμέναμε δεκαετίες.

MECANO: Με παντοτινό οδηγό τον ζωγράφο, ποιητή, επαναστάτη και αθεράπευτα ρομαντικό Dirk Polak, οι Mecano είναι από τις πιο ιδιαίτερες ιστορίες στην αγαπημένη μας μουσική. Το cult στάτους τους ανάμεσα σε παλιά «φρικιά» της χώρας μας, αλλά και των φανατικών συλλεκτών και απανταχού μουσικόφιλων, παίρνει μυθικές διαστάσεις. Ξεκινώντας από το punk rock στην πρώτη τους κυκλοφορία, καθιερώθηκαν κατόπιν σαν ένα από τα πιο αγαπητά «ψαγμένα» σε έναν στενό κύκλο ανθρώπων, χάρη στο μοναδικό post-punk, art punk, new wave και art pop κράμα των επόμενων χρόνων. Στο Death Disco Athens Open Air Festival o Dirk Polak επιστρέφει σαν Mecano Un.Ltd και επανασυναρμολογεί επι σκηνής τα κομμάτια (Links, Untitled, Escape the Human Myth etc) των Mecano.

ACTORS: Μας έρχονται από το Βανκούβερ του Καναδά και με τα δύο αριστουργηματικά τους άλμπουμ θεωρούνται το πλέον ανερχόμενο σχήμα της Darkwave, post punk σκηνής ανεβαίνοντας με γοργούς ρυθμούς, χρόνο με το χρόνο, στην ιεραρχία των ευρωπαϊκών dark alternative festivals. Και αυτό μόνο αποτέλεσμα τύχης δεν είναι. Τo κουαρτέτο των Actors προσέχει μέχρι και τη τελευταία λεπτομέρεια, είτε πρόκειται για τα video clips, το dress code και πόσο μάλλον τον ήχο τους, μια και ο Jason Corbet, η κινητήρια δύναμη της μπάντας, είναι και ένας από τους καλύτερους σύγχρονους παραγωγούς. Επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα και είναι μια από τις μπάντες που το Death Disco συνιστά να μην χάσετε για κανένα λόγο.

RUE OBERKAMPF: «Πρέπει να τους δεις ζωντανά», λέει – μεταξύ άλλων – το RCN Magazin το 2019.

Ιδρύθηκαν στα τέλη του 2016 από τρεις DJ*s και συνδυάζουν την έκσταση της δεκαετίας του '80 με την ατμόσφαιρα των ομιχλωδών dance floors της εποχής της techno. Ο συνδυασμός της αστικής ηλεκτρονικής μουσικής με τα γαλλο-γερμανικά φωνητικά της Julia θυμίζει μια πιο δυναμική εκδοχή των Anne Clark, Fisherspooner και Kompromat - αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και κάτι εντελώς πρωτότυπο. Oι Rue Oberkampf δημιουργούν μια γέφυρα μεταξύ του darkwave, του synthpunk, του EBM και της techno. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις τραβούν το κοινό σε μια δίνη ήχου, νέον και καταιγίδες φωτός.

ΣΕΛΟΦΑΝ: Οι Σελοφάν είναι το Νο1 εξαγώγιμο προιον της ελληνικής darkwave σκηνής στο πλανήτη. Με αναρίθμητες περιοδείες ανά τον κόσμο, πλούσια δισκογραφία και με μια από τις σημαντικότερες δισκογραφικές εταιρίες στην κατοχή τους (Fabrika records), η Τζοάννα και ο Δημήτρης έχουν κάνει όλον τον κόσμο να στρέψει το βλέμμα του επάνω τους. Στο Death Disco Open Air Festival θα παρουσιάσουν μια από τις σπάνιες σε ελληνικό έδαφος εμφανίσεις τους και μάλιστα, αυτή θα είναι η πρώτη τους συμμετοχή σε Αθηναικό φεστιβάλ. Και πως θα μπορούσαν να λείπουν άλλωστε.

THE SOFT MOON: Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως ο Luis Vasquez με τους the Soft Moon σήκωσαν στους όμους τους ένα σημαντικό μέρος της αναβίωσης του darkwave και του post-punk στα τέλη των 2000’s. Το ομότιτλο ντεμπούτο τους το 2010 τάραξε τα νερά της εναλλακτικής σκηνής και ήταν ο προάγγελος μιας αξιοσημείωτης δισκογραφίας, γεμάτη highlights, που έφτασε αισίως στο πέμπτο μέρος της στα τέλη του 2022 με το άλμπουμ Εxister. Στην διαδρομή των Soft Moon δεν υπάρχουν σημεία επανάληψης ή στασιμότητας. Η ηχητική εξέλιξη και η αέναη προσπάθεια του Luis να εξωτερικεύσει και να ξορκίσει το ταραγμένο παρελθόν του δημιουργεί πάντα ένα συναρπαστικό αποτέλεσμα που παρακολουθώντας το on stage σε παρασύει σε μια δίνη συναισθημάτων και πρωτόγωνων ενστίκτων.