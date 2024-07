Επιστήμονες προσπαθούν να επαναφέρουν στη ζωή ένα απροσδόκητο αρπακτικό του ωκεανού (vid)

Αυτοί οι θαλάσσιοι αστέρες είναι ζωτικής σημασίας θηρευτές των αχινών και η απουσία τους οδήγησε σε έκρηξη του πληθυσμού των αχινών.

Μεταξύ των σχεδόν 2.000 ειδών θαλάσσιων αστεριών παγκοσμίως, το θαλάσσιο αστέρι του ηλίανθου ξεχωρίζει ως ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο αρπακτικό. Γνωστό για την ταχύτητα και την ικανότητά του στο κυνήγι, έχει παρομοιαστεί με το τσιτάχ της παλίρροιας. Ωστόσο, αυτό το σημαντικό είδος αντιμετώπισε σχεδόν την εξαφάνιση λόγω μιας καταστροφικής ασθένειας και τώρα οι επιστήμονες εργάζονται για να το επαναφέρουν.

Πριν από μια δεκαετία, μια μυστηριώδης ασθένεια γνωστή ως νόσος της σπατάλης των θαλάσσιων αστεριών (SSW) προκάλεσε καταστροφή στους πληθυσμούς των θαλάσσιων αστεριών κατά μήκος της δυτικής ακτής της Βόρειας Αμερικής. Ο θαλάσσιος αστέρας του ηλίανθου ήταν από τους πιο σκληρά πληγέντες. Η ασθένεια, η οποία εμφανίστηκε το 2013, οδήγησε σε καταστροφική κατάρρευση του πληθυσμού του θαλάσσιου αστεριού του ηλίανθου, εξαφανίζοντας πάνω από το 90% του αριθμού τους.

