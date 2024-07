Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν άγαλμα Έλληνα θεού σε αρχαίο ρωμαϊκό υπόνομο στα σύνορα με τη Βουλγαρία (vid)

Μαρμάρινο άγαλμα του Ερμή σε υπερφυσικό μέγεθος ήρθε στο φως στη Βουλγαρία στη διάρκεια ανασκαφής σε αποχετευτικό δίκτυο των ρωμαϊκών χρόνων.

Οι αρχαιολόγοι κοντά στα νοτιοανατολικά σύνορα της Βουλγαρίας με την Ελλάδα ανακάλυψαν ένα άγαλμα του αρχαίου Έλληνα θεού Ερμή, ύψους σχεδόν 2,5 μέτρων, κατά τη διάρκεια ανασκαφής αυτή την εβδομάδα.

Η τρομερή ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της ανασκαφής ενός αρχαίου ρωμαϊκού υπονόμου στην εγκαταλελειμμένη πόλη Heraclea Sintica, η οποία ιδρύθηκε από τον βασιλιά Φίλιππο Β' της Μακεδονίας μεταξύ 356 και 339 π.Χ.

