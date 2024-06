Ακτιβιστές έριξαν πορτοκαλί μπογιά στο εμβληματικό Στόουνχεντζ: Έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (vid)

Η βρετανική ομάδα περιβαλλοντικών ακτιβιστών Just Stop Oil ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Σε μια πράξη περιβαλλοντικού ακτιβισμού, διαδηλωτές ψέκασαν μια πορτοκαλί ουσία σε μέρος του εμβληματικού Στόουνχεντζ της Βρετανίας το απόγευμα της Τετάρτης (19/6). Το περιστατικό προκάλεσε σημαντική προσοχή και διαμάχη.

Two climate activists have been arrested after Stonehenge was sprayed with "orange powder paint" as part of a protest calling for the next government to commit to phasing out fossil fuels by 2030.



