Οι εξωγήινοι έχουν μεταμφιεστεί σε ανθρώπους και ζουν ανάμεσά μας: Νέα μελέτη του Χάρβαρντ ανατρέπει τα δεδομένα

Αυτή η πρωτοποριακή μελέτη των ερευνητών του Χάρβαρντ ανοίγει μια σειρά από ενδιαφέρουσες δυνατότητες σχετικά με την ύπαρξη και την ενσωμάτωση της εξωγήινης ζωής στον κόσμο μας.

Σε μια νέα προκλητική μελέτη, ακαδημαϊκοί του πανεπιστημίου Χάρβαρντ προτείνουν ότι οι εξωγήινοι μπορεί να ζουν ανάμεσά μας, ενδεχομένως μεταμφιεσμένοι σε ανθρώπους. Η έρευνα, που διεξήχθη από το πρόγραμμα Human Flourishing του Χάρβαρντ, εξετάζει επίσης την πιθανότητα ότι εξωγήινα όντα θα μπορούσαν να κατοικούν υπόγεια ή ακόμη και σε μια κρυφή βάση μέσα στη Σελήνη.

Η μελέτη εμβαθύνει στην έννοια των «κρυπτομεταναστών», ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτά τα υποθετικά όντα. Σύμφωνα με το έγγραφο, οι οντότητες αυτές μπορεί να αναμειγνύονται με την ανθρώπινη κοινωνία μεταμφιεσμένες σε ανθρώπους. Θα μπορούσαν να προέρχονται από το μέλλον της Γης ή ίσως να είναι απόγονοι ευφυών δεινοσαύρων που εξελίχθηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Researchers from Harvard and Montana Technological University speculates that sightings of "Unidentified Anomalous Phemonemona" (UAP) — bureaucracy-speak for UFOs, basically — "may reflect activities of intelligent beings concealed in stealth here on Earth.… pic.twitter.com/RDRhuK17fw — Vicky Verma (@Unexplained2020) June 12, 2024

Επιπλέον, η έρευνα υποστηρίζει ότι τα UFO ή τα αγνώστου ταυτότητας εναέρια φαινόμενα μπορεί να είναι διαστημόπλοια που επισκέπτονται τους εξωγήινους ομολόγους τους στη Γη. Αυτή η αντισυμβατική εξήγηση αμφισβητεί τις παραδοσιακές απόψεις σχετικά με τις θεάσεις UAP, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσαν να είναι εκδηλώσεις μη ανθρώπινης νοημοσύνης (NHI) που ήδη υπάρχουν στη Γη σε κάποια μορφή.

Hidden UFO civilization could be on Earth: Harvard researchershttps://t.co/g3v2e9iLt2 — John Greenewald, Jr. (@blackvaultcom) June 12, 2024

Η μελέτη έχει ως στόχο να παράσχει μια εναλλακτική προοπτική για τη φύση των UAPs και να διερευνήσει τι μπορεί να υποδηλώνουν αυτά τα φαινόμενα. Υποθέτει ότι αυτές οι μορφές μη ανθρώπινης νοημοσύνης θα μπορούσαν να συνυπάρχουν με την ανθρωπότητα με έναν "ξεχωριστό μυστικό" τρόπο, κρυμμένες από τη συνηθισμένη ανίχνευση, αλλά αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον μας με λεπτούς τρόπους.