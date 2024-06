Ένα άτομο παρατήρησε ότι υπάρχει ένα νέο χαρακτηριστικό στην πλατφόρμα που κάνει τους χρήστες να θέλουν να διαγράψουν την εφαρμογή

Αν χρησιμοποιείτε το Instagram, θα είστε εξοικειωμένοι με τον κατακλυσμό διαφημίσεων που αντιμετωπίζουν πλέον οι χρήστες. Μερικές φορές μπορεί να αισθάνεστε ότι κάθε ανάρτηση από έναν λογαριασμό που ακολουθείτε βρίσκεται ανάμεσα σε διαφημίσεις, ενώ οι ιστορίες είναι επίσης γεμάτες με ανεπιθύμητες διαφημίσεις προϊόντων.

Φυσικά, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης βασίζονται στις διαφημίσεις για να συνεχίσουν να λειτουργούν - και να παραμένουν δωρεάν για τους χρήστες - αλλά τώρα φαίνεται ότι θέλουν να το πάνε... ένα βήμα παρακάτω.

Τώρα, το Instagram δοκιμάζει «διαφημίσεις χωρίς δυνατότητα παράλειψης» σύμφωνα με αναφορές ορισμένων χρηστών, μια λειτουργία που αποκαλεί «διαφημιστικό διάλειμμα».

Τα στιγμιότυπα οθόνης που μοιράστηκαν στο X, πρώην Twitter, δείχνουν ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης στην τροφοδοσία, μετά το οποίο εμφανίζεται μια ανάρτηση διαφημιστικού βίντεο. Οι χρήστες δεν μπορούν να μετακινηθούν πέρα από την ανάρτηση μέχρι να αναπαραχθεί ολόκληρο το βίντεο.

🚨 NEW 🚨Instagram is testing ad breaks that are sometimes unskippable.



It's a new ad format that features a countdown to an ad while you’re browsing content.⏳



In some cases, the ad isn’t skippable and you’ll have to view it in order to continue browsing. pic.twitter.com/MCraf19DZT