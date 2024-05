Η εικόνα «All Eyes on Rafah» πρόκειται να γίνει μια από τις πιο διαδεδομένες όλων των εποχών: Τι σημαίνει και ποιος τη δημιούργησε

Ένα σύνθημα, το οποίο αποτελεί εδώ και μήνες σημείο αναφοράς για τους φιλοπαλαιστινίους διαδηλωτές, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες μέρες.

Το σύνθημα «Όλα τα μάτια στη Ράφα» έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα μετά το ισραηλινό χτύπημα στην πόλη της Γάζας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων αθώων πολιτών και την παγκόσμια κατακραυγή για τις αποτρόπαιες πράξεις του Ισραήλ.

Επί μήνες, η συγκεκριμένη φράση αποτελούσε σημείο αναφοράς στον κοινωνικό και πολιτιστικό διάλογο γύρω από τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην περιοχή. Πρόσφατα, έγινε ξανά trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως όταν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις κλιμακώθηκαν στην πόλη της Ράφα -που βρίσκεται στη νότια Λωρίδα της Γάζας, κατά μήκος των αιγυπτιακών συνόρων.

Την Τρίτη (28/05), το ρητό έγινε και πάλι viral στο Instagram, αυτή τη φορά μέσω μιας εικόνας που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη και δείχνει ένα πεδίο με σκηνές προσφύγων που γράφει «All Eyes on Rafah» (Όλα τα μάτια στη Ράφα). H συγκεκριμένη εικόνα έχει κοινοποιηθεί περισσότερες από 39 εκατομμύρια φορές στη δημοφιλή πλατφόρμα.

With tens of millions of shares via Instagram stories in less than 48 hours, and subsequent shares on X, Facebook and TikTok, this AI-generated image of tents reading "All Eyes on Rafah" has now become the most viral AI-generated image I've ever seen. pic.twitter.com/La8mUNBlF7