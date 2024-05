«Έκλεψε» τα βλέμματα ο τρομερός φίλαθλος του Ολυμπιακού στην Opap Arena: «Πώς να χάσεις με Βίκινγκ στην κερκίδα;»

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυα χαράς για την την κατάκτηση του τροπαίου, με έναν να καταφέρνει να τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω του.

Η Opap Arena σήμερα «βάφτηκε» στα ερυθρόλευκα, με τους χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού να δονούν με το τραγούδι τους τη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τη λήξη του αγώνα και με δάκρυα χαράς στα μάτια πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού στις εξέδρες γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπαίου του Europa Conference League. Η κάμερα της Cosmotetv καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα έδειχνε τις αντιδράσεις τόσο των οπαδών του Ολυμπιακού, όσο και αυτών της Φιορεντίνα.

Ωστόσο, μόνο ένας φίλαθλος κατάφερε να «μαγνητίσει» τα βλέμματα και την προσοχή των τηλεθεατών. Μετά τη λήξη του ματς, ο συγκεκριμένος φίλαθλος έγινε viral στα social media, με τον κόσμο να τον αποθεώνει.

MY JOB HERE IS DONE#olympiacosFC pic.twitter.com/M1ov7Cg4Bh