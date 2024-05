Μαύρες τρύπες παρατηρήθηκαν να συγκρούονται όταν το σύμπαν ήταν μόλις 740 εκατομμυρίων ετών (vid)

Η παρατήρηση αποκαλύπτει τη συγχώνευση δύο γαλαξιών και των τεράστιων μαύρων οπών στα κέντρα τους, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα που θα μπορούσαν να εξηγήσουν πώς οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες έφτασαν στα τεράστια μεγέθη τους.

Σε μια πρωτοποριακή ανακάλυψη, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb παρατήρησε για πρώτη φορά ένα ζευγάρι μαύρων τρυπών να συγκρούονται στο αρχαίο σύμπαν. Αυτό το κοσμικό γεγονός, το οποίο συνέβη όταν το σύμπαν είχε ηλικία μόλις 740 εκατομμυρίων ετών προσφέρει πρωτοφανείς πληροφορίες για τον πρώιμο σχηματισμό και την ανάπτυξη των υπερμεγέθων μαύρων οπών.

Η παρατήρηση αποκαλύπτει τη συγχώνευση δύο γαλαξιών και των τεράστιων μαύρων οπών στα κέντρα τους, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα που θα μπορούσαν να εξηγήσουν πώς οι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες, όπως αυτή στην καρδιά του Γαλαξία μας, έφτασαν στα τεράστια μεγέθη τους. «Ένα πρόβλημα που έχουμε στην κοσμολογία είναι να εξηγήσουμε πώς αυτές οι μαύρες τρύπες καταφέρνουν να μεγαλώνουν τόσο πολύ», δήλωσε ο καθηγητής Roberto Maiolino, αστροφυσικός στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και μέλος της ομάδας πίσω από τις παρατηρήσεις. «Στο παρελθόν μιλούσαμε πάντα για το ότι καταβροχθίζουν την ύλη πολύ γρήγορα ή ότι γεννιούνται μεγάλες. Μια άλλη πιθανότητα είναι να μεγαλώνουν πολύ γρήγορα με τη συγχώνευση».

Πριν από αυτή την ανακάλυψη, δεν ήταν σαφές αν η συγχώνευση των γαλαξιών θα είχε επίσης ως αποτέλεσμα οι μαύρες τρύπες στα κέντρα τους να συνδυάζονται σε μια ενιαία, μεγαλύτερη μαύρη τρύπα. Κάποια πρόσφατα μοντέλα πρότειναν ότι μία από τις μαύρες τρύπες θα μπορούσε να εκτιναχθεί στο διάστημα και να γίνει μια «περιπλανώμενη μαύρη τρύπα». Ωστόσο, οι τελευταίες παρατηρήσεις που χρησιμοποιούν τις ισχυρές δυνατότητες του τηλεσκοπίου Webb να κοιτάξει στο μακρινό σύμπαν παρέχουν την πρώτη άμεση απόδειξη της συγχώνευσης μαύρων τρυπών στο πρώιμο σύμπαν.

