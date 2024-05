«Η πύλη του σατανά»: Η καινοτόμος τεχνολογία που συνδέει το Δουβλίνο με τη Νέα Υόρκη (vid)

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από την ψηφιακή πύλη που συνδέει το Δουβλίνο με τη Νέα Υόρκη.

Καθώς η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς ένα απόγευμα στο Δουβλίνο, ένα πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω από μια πύλη, χωρίς να πτοηθεί από τη νεροποντή. Τα μάτια τους ήταν καρφωμένα σε μια οθόνη που πρόσφερε μια ματιά σε ένα ηλιόλουστο πρωινό στο Μανχάταν. Ανάμεσα στον γκρίζο ουρανό και τις ομπρέλες, χαιρετούσαν πρόθυμα τους περαστικούς στην άλλη άκρη του κόσμου.

Η Δευτέρα σηματοδότησε την πέμπτη ημέρα μιας ζωντανής ροής που συνδέει την πρωτεύουσα της Ιρλανδίας με τη Νέα Υόρκη μέσω ενός διαδραστικού γλυπτού και μιας κάμερας. Παρά την απουσία ήχου, η σύνδεση που σφυρηλατήθηκε μέσω αυτής της ψηφιακής πύλης ξεπέρασε τα φυσικά εμπόδια, προσκαλώντας σε αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις μεταξύ αγνώστων που χωρίζονται από χιλιάδες χιλιόμετρα.

they’re turned it off. we’re back to a time where the only portal to New York in dublin is finding a yank in the temple bar that’s up for a green card marriage pic.twitter.com/UoDFPyyqK9 — spochadóir (@spochadoir) May 13, 2024

Η σκηνή ξεδιπλώθηκε με κινηματογραφική ατμόσφαιρα καθώς ένας ποδηλάτης περιηγήθηκε στους πολυσύχναστους δρόμους του Μανχάταν, προκαλώντας τις επευφημίες των θεατών στο Δουβλίνο. Στιγμές αργότερα, μια γυναίκα που έβγαζε βόλτα το σκύλο της σταμάτησε μπροστά στην οθόνη, με το χαμόγελό της να αντικατοπτρίζεται από εκείνους που παρακολουθούσαν από μακριά.

The NYC to Dublin portal i̶s̶ was restoring our faith in humanity pic.twitter.com/uPzVZcMLJZ — Morning Brew Daily (@mbdailyshow) May 13, 2024

Ωστόσο, ανάμεσα στις στιγμές σύνδεσης και συντροφικότητας, δημιουργήθηκε μια διαμάχη. Ένας τίτλος της εφημερίδας New York Post χαρακτήρισε την εγκατάσταση «πύλη προς την κόλαση», καταγγέλλοντας αυτό που θεωρούσε ως τη χειρότερη ανθρώπινη συμπεριφορά που παρουσιάστηκε.

Οι κάτοικοι κοντά στην πύλη του Δουβλίνου εξέφρασαν ανάμεικτες αντιδράσεις για το θέαμα που εκτυλισσόταν.

Dublin’s portal to New York has reopened this morning, following reports of inappropriate behaviour mainly from the Dublin side.



So far today it’s been good spirited, the Irish side are even winning a highly competitive game of rock paper scissors right now@VirginMediaNews pic.twitter.com/2yRvWypFWp — Mairéad Cleary (@maireadcleary7) May 14, 2024

Σε απάντηση στις αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά που ενισχύθηκαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το δημοτικό συμβούλιο του Δουβλίνου ανακοίνωσε σχέδια για την εφαρμογή τεχνικών λύσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της παρακολούθησης και της ρύθμισης των αλληλεπιδράσεων, το συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να διασφαλίσει ένα θετικό και με σεβασμό περιβάλλον γύρω από την πύλη.