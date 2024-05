Η φύση έχει τις λύσεις: Ουρακοτάγκος θεράπευσε τραύμα φτιάχνοντας αλοιφή με ιαματικό φυτό

Αυτή η πρωτοποριακή παρατήρηση ρίχνει νέο φως στις γνωστικές ικανότητες και την επινοητικότητα των πρωτευόντων συγγενών μας.

Σε μια αξιοσημείωτη επίδειξη εφευρετικότητας και αυτοφροντίδας, οι επιστήμονες κατέγραψαν ένα πρωτοφανές γεγονός στον φυσικό κόσμο: ένας ουρακοτάγκος χρησιμοποιεί ένα φαρμακευτικό φυτό για να θεραπεύσει μια πληγή στο πρόσωπό του.

Πρωταγωνιστής αυτής της εξαιρετικής ιστορίας είναι ο Rakus, ένας αρσενικός ουρακοτάγκος της Σουμάτρας, οι πράξεις του οποίου έχουν γοητεύσει τους ερευνητές και τους λάτρεις του είδους. Με ακρίβεια και σκοπιμότητα, ο Rakus μάζευε επιλεκτικά φύλλα από ένα αναρριχώμενο φυτό γνωστό ως Akar Kuning. Μέσα από μια διαδικασία μάσησης και εφαρμογής, δημιούργησε ένα θεραπευτικό μείγμα το οποίο εφάρμοσε με λεπτότητα σε ένα τραύμα κάτω από το δεξί του μάτι.

This male sumatran orangutan is Raku: he got a wound on his right cheek. Scientists were surprised to spot him applying a medicinal plant on his face: akar kuning (Fibranaurea tinctoria), a type of climbing vine that acts as an analgesic.



