Η πλουσιότερη ηθοποιός στον κόσμο δεν την γνωρίζει κανείς: H αμύθητη περιουσία της που ξεπερνά κάθε όριο

Η πιο πλούσια ηθοποιός δεν είναι αυτή που φαντάζεσαι.

Όταν η συζήτηση γίνεται για τους πλουσιότερους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, συχνά κυριαρχούν ονόματα όπως ο Τομ Κρουζ, ο Άνταμ Σάντλερ ή η Τζούλια Ρόμπερτς. Ωστόσο, η πραγματικότητα μπορεί να σας εκπλήξει. Στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων ηθοποιών του κόσμου βρίσκεται κάποιος που έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κάτω από το ραντάρ, άγνωστος σε πολλούς.

Ο λόγος για την Jami Gertz, η οποία αναγνωρίστηκε για τον ρόλο της στην κλασική καλτ ταινία «The Lost Boys». Με μια εκπληκτική καθαρή αξία 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Gertz είναι η πλουσιότερη ηθοποιός σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρά τον τεράστιο πλούτο της, το χαμηλό προφίλ της Gertz μπορεί να αφήσει πολλούς να αναρωτιούνται: ποια είναι;

Πράγματι, το μυστήριο που περιβάλλει τη φήμη της Gertz είναι αισθητό. Παρά την εκτεταμένη καριέρα της που καλύπτει δεκαετίες, από αξιοσημείωτους κινηματογραφικούς ρόλους στο «Twister» και το «Sixteen Candles» μέχρι εμφανίσεις σε τηλεοπτικές επιτυχίες όπως το «Seinfeld» και το «This Is Us», η Gertz παραμένει σχετικά άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Πώς όμως η Gertz συγκέντρωσε τόσο συγκλονιστικό πλούτο; Ενώ η καριέρα της ως ηθοποιού συνέβαλε αναμφίβολα, η οικονομική της αυτοκρατορία εκτείνεται πέρα από την οθόνη. Η Gertz και ο σύζυγός της, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Tony Ressler, είναι συνιδιοκτήτες της ομάδας NBA Atlanta Hawks και μειοψηφικοί ιδιοκτήτες των Milwaukee Beavers. Υπάρχουν πολλές εικασίες ότι ο γάμος της Gertz με τον Ressler έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οικονομική της επιτυχία.

Ωστόσο, η περιουσία της Gertz δεν είναι απλώς προϊόν επιχειρηματικής οξυδέρκειας. Η ίδια και ο Ressler είναι γνωστοί για τις φιλανθρωπικές τους προσπάθειες, με το Ίδρυμα Ressler-Gertz να συνεισφέρει σημαντικά σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το 2012, το Giving Back Fund τους αναγνώρισε ως τους κορυφαίους δωρητές διασημοτήτων μετά από μια δωρεά-ρεκόρ ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή τους να στηρίζουν τις τέχνες, την εκπαίδευση, την υγεία και τις εβραϊκές οργανώσεις.