Στη γαλήνια ύπαιθρο της κομητείας Έλμπερτ της Τζόρτζια βρισκόταν ένα μνημείο που περιβάλλεται από μυστήριο και ίντριγκα, ένα σύγχρονο Στόουνχεντζ με αινιγματικό σκοπό. Γνωστό ως Georgia Guidestones, αυτό το γρανιτένιο οικοδόμημα, που ανεγέρθηκε το 1980, οραματίστηκε ως οδηγός για τους επιζώντες αποκαλυπτικών γεγονότων. Όμως, καθώς περνούσαν τα χρόνια, οι Guidestones «μπλέχτηκαν» σε διαμάχες, υποψίες και τελικά καταστράφηκαν.

Η ιστορία των Georgia Guidestones ξεκινά με έναν άνθρωπο γνωστό μόνο ως Robert Christian, ο οποίος, με το πρόσχημα ενός ψευδώνυμου, ξεκίνησε μια αποστολή να δημιουργήσει ένα μνημείο που θα συναγωνιζόταν το αρχαίο θαύμα του Στόουνχεντζ . Ο Christian πίστευε ότι οι μελλοντικές γενιές θα χρειάζονταν καθοδήγηση μετά από κατακλυσμιαία γεγονότα, όπως ο πυρηνικός πόλεμος ή μια πολική μετατόπιση, τα οποία, όπως εκτιμούσε, θα μπορούσαν να αποδεκατίσουν ένα σημαντικό μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού.

In Georgia there was a monument that gave instructions in 8 languages ​​on how to rebuild society after an unknown apocalyptic event, also functioning as a compass, calendar and clock. It was destroyed in 2022 in a bombing from a vandal.

