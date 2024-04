FootGolf με τη συμμετοχή των Euro 2004 Legends στο Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το τουρνουά γκολφ Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour που θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 18 Μαΐου 2024, σε ένα από τα ομορφότερα και πιο ειδυλλιακά τοπία της Ελλάδας, στο Porto Carras Grand Resort, στη χερσόνησο της Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.

FootGolf με τους πρωταθλητές Ευρώπης

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης φέρνει αρκετές εκπλήξεις και παράλληλες δράσεις. Με τη βοήθεια του Επίσημου Αερομεταφορέα του τουρνουά, της AEGEAN, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο Porto Carras Grand Resort, το συναρπαστικό FootGolf. Την Παρασκευή 17 Μαΐου, θρύλοι του ποδοσφαίρου και πρωταθλητές Ευρώπης όπως μεταξύ άλλων οι Κώστας Κατσουράνης, Άγγελος Μπασινάς, Γιούρκας Σεϊταρίδης και Τάκης Φύσσας, που κατέκτησαν το Euro 2004 με την εθνική μας ομάδα, καθώς επίσης, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές Γιάννης Αμανατίδης και Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος θα κληθούν να τοποθετήσουν μία μπάλα ποδοσφαίρου σε τρύπες μεγαλύτερες από αυτές του γκολφ με όσο το δυνατόν λιγότερα χτυπήματα. Οι κανόνες του παιχνιδιού ακολουθούν περισσότερο αυτούς του γκολφ και λιγότερο του ποδοσφαίρου, προσφέροντας ένα απολαυστικό άθλημα γεμάτο διασκέδαση, χαρά, ποδόσφαιρο και γκολφ!

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης

Το πρόγραμμα του Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour, στο βραβευμένο, ως το κορυφαίο ξενοδοχείο γκολφ στην Ελλάδα στα Greek Hospitality Awards 2023, Porto Carras Grand Resort, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 15 Μαΐου με practice round για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ η διοργάνωση θα υποδεχτεί τους καλεσμένους της στο Welcome Cocktail by Domaine Porto Carras που θα διεξαχθεί.

Tην Πέμπτη 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ο 1ος γύρος του Pro-Am και την Παρασκευή 17 Μαΐου θα γίνει αντίστοιχα ο 2ος γύρος του.

Το Σάββατο 18 Μαΐου, η αγωνιστική δράση θα ολοκληρωθεί με το Open Tournament για τους επαγγελματίες και το Individual για τους ερασιτέχνες που θα ξεκινήσουν στις 08:30πμ.

Σπουδαίοι επαγγελματίες γκολφέρ θα δώσουν το «παρών»

Ήδη κορυφαίοι γκολφέρ από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως οι Federico Elli (PGA of Italy), Henrik Engdahl (PGA of Sweden) και Boris Chakarov (PGA of Bulgaria) έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Οι εγγραφές συνεχίζονται για τη συμπλήρωση του τελικού αριθμού των ομάδων που θα λάβουν μέρος.

Το format του Pro-Am τουρνουά

Οι συμμετέχοντες γκολφέρ θα σχηματίσουν ομάδες των τεσσάρων ατόμων αποτελούμενες από έναν επαγγελματία (professional) και τρεις ερασιτέχνες (amateurs). Η διοργάνωση χρησιμοποιεί το σύστημα Stableford που επιβραβεύει τόσο την ομαδική όσο και την ατομική απόδοση ως βάση για τη βαθμολογία. Στην ομαδική βαθμολογία, στο συνολικό σκορ της κάθε ομάδας υπολογίζονται οι δύο καλύτερες βαθμολογίες που θα έχουν επιτευχθεί από κάθε ομάδα.

Στην ατομική βαθμολογία, για τους επαγγελματίες ισχύει το Individual Strokeplay, όπου κάθε επαγγελματίας παίκτης αγωνίζεται ατομικά, με στόχο να επιτύχει τη χαμηλότερη δυνατή βαθμολογία σε όλο τον αγώνα, ενώ για τους ερασιτέχνες ισχύει το Individual Stableford, όπου αυτοί συμμετέχουν ατομικά, με βάση το σύστημα Stableford, κερδίζοντας πόντους ανάλογα με την απόδοσή τους σε κάθε τρύπα.

Οινογνωσία για καλό σκοπό

Ο μεγαλύτερος ενιαίος βιολογικός αμπελώνας στην Ελλάδα του Domaine Porto Carras υποστηρίζει τη διοργάνωση ως Platinum Sponsor και την Πέμπτη 16 Μαΐου διοργανώνει δύο Wine Tasting Sessions για τους καλεσμένους της διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν από κοντά τη νέα εποχή του Domaine Porto Carras και θα δοκιμάσουν τις εκλεκτές ποικιλίες του ιστορικού αμπελώνα.

Παράλληλα, το Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour θα ενισχύσει με την υποστήριξη του Domaine Porto Carras τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Β. Ελλάδος «Η ΛΑΜΨΗ».

Κατά τη διάρκεια των δύο Wine Tasting Sessions οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στον σκοπό αυτό. Το συνολικό ποσό που θα συλλέξει η διοργάνωση θα διατεθεί ως δωρεά στον σύλλογο «Η ΛΑΜΨΗ» που μεταξύ άλλων φροντίζει για την άριστη ιατρική και παιδιατρική φροντίδα των παιδιών που πάσχουν από κακοήθη νοσήματα, για τη δημιουργία, οργάνωση στελέχωση και τον εξοπλισμό εξειδικευμένων ογκολογικών, αιματολογικών, μονάδων, την ηθική, κοινωνική και οικονομική συμπαράσταση για τη θεραπεία, αγωγή, εκπαίδευση και κοινωνική επανένταξη των παιδιών και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, πληροφόρησης και άλλης μορφής συμπαράστασης στις οικογένειες των πασχόντων παιδιών. Περισσότερες πληροφορίες για τον Σύλλογο «Η Λάμψη»: https://lampsi.org/

Μαθήματα Γκολφ για τους αρχάριους

Το Σάββατο 18 Μαΐου οι non-golfers θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ένα Golf Clinic. Εκεί θα μάθουν τις βασικές αρχές του Ολυμπιακού αθλήματος του γκολφ και θα διασκεδάσουν βελτιώνοντας την ευλυγισία, την αυτοσυγκέντρωση και την ψυχική υγεία τους.

Το πρόγραμμα του Porto Carras Pro-Am Aegean Mini Tour θα ολοκληρωθεί με κάθε επισημότητα στο Awards Gala Dinner που θα πραγματοποιηθεί με τις βραβεύσεις των νικητών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.

Το μοναδικό γήπεδο γκολφ στη Βόρεια Ελλάδα, 18 οπών και par 72, με θέα στο Αιγαίο και στα εκπληκτικά πευκοδάση στο όρος Ίταμος, συνθέτει ένα θεαματικό σκηνικό για όλους τους συμμετέχοντες. Επαγγελματίες και ερασιτέχνες θα απολαύσουν τον τέλειο προορισμό παίζοντας γκολφ ανάμεσα σε αμπελώνες του κτήματος, στις εντυπωσιακές τρεις λίμνες του γηπέδου, σε κουκουναριές αλλά και ελαιόδεντρα που κάνουν το παιχνίδι ακόμα πιο συναρπαστικό.

Το πρώτο τουρνουά γκολφ Pro-Am που διεξάγεται στο ανανεωμένο γήπεδο γκολφ, αναμένεται να είναι άκρως ανταγωνιστικό, με συμμετοχές αθλητών από όλο τον κόσμο, με τους επαγγελματίες golfer να διεκδικούν το συνολικό χρηματικό έπαθλο που μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 16.500 ευρώ.

Το Porto Carras Pro-Am διοργανώνεται από το Porto Carras Golf υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του PGA of Greece, μέλος του Confederation of Professional Golf και τον μέγα χορηγό, την AEGEAN.

Το Golf Production έχει αναλάβει το sports marketing agency of the year της ActiveMedia Group.

Επίσημος Αερομεταφορέας του τουρνουά είναι η AEGEAN, μέλος της κορυφαίας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance. Για 12η συνεχή χρονιά και 13η συνολικά, η AEGEAN ανακηρύσσεται πρώτη στις προτιμήσεις των επιβατών και κατακτά τον τίτλο της «Καλύτερης Περιφερειακής Αεροπορικής Εταιρείας στην Ευρώπη» σύμφωνα με τα Skytrax World Airline Awards 2023.

Oι χορηγοί της διοργάνωσης:

Platinum Sponsor: Domaine Porto Carras

Official Airline: AEGEAN

Gold Sponsors: Lidl, Auto Hellas Hertz, Play Kids

Silver Sponsors: Miele, Quantos

Bronze Sponsors: Souroti, Olga Karaververi

Οι εγγραφές για το Porto Carras Pro-Am 2024 Aegean Mini Tour συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Porto Carras, εδώ.

Για όσους επιθυμούν να διαμείνουν στο Porto Carras Meliton και να απολαύσουν το πλήρες πρόγραμμα του Porto Carras Pro-Am 2024 Aegean Mini Tour, ισχύουν ειδικά πακέτα διαμονής και προσφορές στα αεροπορικά με την AEGEAN.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών, διαμονών και αεροπορικών εισιτηρίων μπορείτε να στείλετε το email σας στο: [email protected] ή να καλέσετε στο: +30 2375 077000.

#portocarrasproam #aegeanminitour #portocarras