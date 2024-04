Τρόμος στο Λονδίνο: Στρατιωτικά άλογα κάλπαζαν ανεξέλεγκτα, το ένα ήταν καλυμμένο με αίματα (vid)

Το δραματικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας «άσκησης ρουτίνας», όπως την περιέγραψε ο στρατός, αναδεικνύοντας την απρόβλεπτη φύση της ενασχόλησης με ζώα σε αστικό περιβάλλον.

Μεγάλη αναστάτωση σημειώθηκε στο κεντρικό Λονδίνο, καθώς στρατιωτικά άλογα χωρίς αναβάτες όρμησαν στους δρόμους της πόλης, αφήνοντας στο πέρασμά τους ένα ίχνος σύγχυσης και τραυματισμών.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν πολλά άλογα να ελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της πρωινής άσκησης, ενώ δύο από αυτά εντοπίστηκαν αργότερα να καλπάζουν χωρίς αναβάτη κοντά στο Aldwych. Ένα από τα ζώα φάνηκε να είναι τραυματισμένο, με το τρίχωμά του να είναι μέσα στα αίματα, αυξάνοντας την ανησυχία των θεατών.

Meanwhile in London, five horses from the Royal Horse Guards were caught after they threw off their riders and ran off during a training exercise this morning.



One of them crashed into a tourist bus, shattering the windscreen. There are reports that five people in three…

Οι εικόνες και τα βίντεο των αλόγων που ξέφυγαν γρήγορα κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τραβώντας την προσοχή τόσο των ανήσυχων πολιτών όσο και των αρχών. Ένα μαύρο όχημα με μπλε φώτα εθεάθη να ακολουθεί στενά τα ζώα, πιθανώς σε μια προσπάθεια να περιορίσει την κατάσταση και να αποτρέψει περαιτέρω περιστατικά.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από τρία ξεχωριστά περιστατικά που σχετίζονται με την απόδραση των αλόγων. Ένας στρατιωτικός φέρεται να πετάχτηκε από την πλάτη ενός αλόγου κατά τη διάρκεια του χάους στην οδό Buckingham Palace Road. Επιπλέον, σε έναν οδηγό ταξί έξω από το ξενοδοχείο Clermont έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του όταν ένα ξαφνιασμένο άλογο συγκρούστηκε με το όχημά του. Ένα άλλο άλογο συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο διώροφο τουριστικό λεωφορείο, προκαλώντας ζημιές στο παρμπρίζ του λεωφορείου.

WARNING: Video contains distressing images



Two loose horses have been seen running around central London, one of which appeared to be covered in blood.



The animals, with saddles and bridles, were seen running on the road near Aldwych.



Full story:

Εκπρόσωπος του στρατού ασχολήθηκε με το περιστατικό, αναγνωρίζοντας ότι ένας «αριθμός στρατιωτικών αλόγων» είχε ξεφύγει κατά τη διάρκεια της άσκησης. Διαβεβαίωσαν το κοινό ότι όλα τα άλογα είχαν περισυλλεγεί με ασφάλεια και είχαν επιστρέψει στο στρατόπεδό τους. Ωστόσο, τόσο το προσωπικό όσο και τα άλογα υπέστησαν τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας και έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Two horses have just been seen running down Aldwych in central London. One covered in blood !

Το περιστατικό αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση των εγγενών κινδύνων που ενέχει η διεξαγωγή ασκήσεων με ζώα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές.