Η συγκλονιστική στιγμή που θαλάσσια δίνη «καταπίνει» φωτογράφο στην προσπάθεια του να τραβήξει την τέλεια λήψη (vid)

Ο Jacob Cockle είχε χάσει τη ζωή του καθώς είχε προσπαθήσει να απαθανατίσει μια θαλάσσια δίνη.

Στην αχανή έκταση του διαδικτύου, τα βίντεο μπορούν να αποτυπώσουν φευγαλέες στιγμές, απαθανατίζοντάς τες στον κυβερνοχώρο για την αιωνιότητα. Ορισμένα γίνονται viral για το χιούμορ ή την καινοτομία τους, ενώ άλλα, όπως το στοιχειωτικό υλικό του Jacob Cockle, αφήνουν ένα ανατριχιαστικό αποτύπωμα στη συλλογική μας συνείδηση.

Το βίντεο, που μοιράστηκε αρχικά στο YouTube το 2013, απεικονίζει έναν άνδρα που φοράει μια μάσκα αλόγου καθώς σέρνεται από μια δίνη, ένα σουρεαλιστικό και φαινομενικά ακίνδυνο θέαμα. Ωστόσο, αυτό που συνέβη τις στιγμές που ακολούθησαν αυτή την παράξενη επίδειξη αποκαλύπτει μια τραγωδία που έχει μείνει στο μυαλό των θεατών για πάνω από μια δεκαετία.

Ο Jacob Cockle, ένας καταξιωμένος φωτογράφος που φημίζεται για τις μαγευτικές θαλάσσιες φωτογραφίες του, ήταν ο άνθρωπος πίσω από τη μάσκα με το κεφάλι του αλόγου. Σε ηλικία μόλις 28 ετών, ο Cockle είχε ήδη αποκτήσει φήμη για τα παράτολμα κατορθώματά του και τις εκπληκτικές εικόνες του, κερδίζοντας επαίνους από καταξιωμένα ιδρύματα όπως το National Geographic και οι Sunday Times.

