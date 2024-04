«Δουλεύω 90 ώρες την εβδομάδα και δεν μπορώ να ζήσω»: Η κραυγή απόγνωσης ενός Αμερικάνου που έγινε viral (vid)

Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει το βίντεο ενός δημιουργού περιεχομένου που αναδεικνύει τα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γένια.

Σε ένα viral βίντεο στο TikTok που έχει προκαλέσει συζητήσεις σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ένας απογοητευμένος Αμερικανός της γενιάς Z, περιέγραψε λεπτομερώς τις προκλήσεις του να τα βγάλει πέρα.

«Γιατί βγάζω πάνω από το τριπλάσιο του ομοσπονδιακού κατώτατου μισθού και παρόλα αυτά δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να ζήσω;» αναφώνησε ο Nic στο βίντεο, αποτυπώνοντας την απογοήτευση που νιώθουν αμέτρητοι νέοι Αμερικανοί που αγωνίζονται να προσανατολιστούν στην πραγματικότητα της ενηλικίωσης σε έναν ολοένα και πιο ακριβό κόσμο. Αποδοκίμασε την ιδέα ότι πρέπει απλώς να δουλεύουμε σκληρότερα, τονίζοντας ότι ο στόχος δεν πρέπει να είναι να μοχθούμε ατελείωτα μόνο και μόνο για να τα βγάλουμε πέρα.

Επισημαίνοντας τις υπέρογκες τιμές των βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, ο Nic υπογράμμισε τον παραλογισμό του κόστους στέγασης, αναφέροντας συγκλονιστικά στοιχεία για διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωματίων. Οι ειλικρινείς παρατηρήσεις του έριξαν φως στη σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλοί που βρίσκονται εκτός της αγοράς κατοικίας και επιβαρύνονται από το βάρος της οικονομικής ανασφάλειας.

Το παραλήρημα του Nic έρχεται εν μέσω ανησυχητικών οικονομικών δεικτών, με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή να αποκαλύπτουν μια επίμονη τάση πληθωρισμού. Το κόστος στέγασης και το κόστος της βενζίνης, ειδικότερα, έχουν συμβάλει σημαντικά στη συνολική αύξηση των τιμών, επιβαρύνοντας επιπλέον τους ήδη τεντωμένους προϋπολογισμούς.

Σε ένα επόμενο βίντεο στο TikTok, ο Nic εξέφρασε την απογοήτευσή του από το πολιτικό σύστημα, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν είχε ψηφίσει υπέρ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αλλά τώρα αισθάνεται απογοητευμένος και με τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα. Στηλίτευσε την προτεραιότητα της εξωτερικής βοήθειας έναντι των εγχώριων αναγκών, επικρίνοντας την κατανομή των πόρων εις βάρος των Αμερικανών πολιτών που αγωνίζονται.

‘I cannot afford to live’: Gen Z is full of financial angst despite inheriting a golden job markethttps://t.co/NaLbd7QUPo