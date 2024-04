Παιδί που έπαιζε στο δρόμο «είχε άγιο» και γλίτωσε από βέβαιο θάνατο: Τεράστιος γερανός έπεσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων (vid)

Τα ανατριχιαστικά πλάνα απεικονίζουν το γαλήνιο σκηνικό μιας ήρεμης γειτονίας, όταν ξαφνικά ένας γερανός πέφτει στο δρόμο που έπαιζε ένα παιδί.

Σε μια συγκλονιστική στιγμή που κατέγραψε η κάμερα, ένα νεαρό κορίτσι γλίτωσε οριακά, καθώς ένας τεράστιος γερανός ανατράπηκε επικίνδυνα κοντά στο σημείο όπου έπαιζε σε ένα δρομάκι. Το δραματικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (6/4) στο Wigan, αναδεικνύοντας την ευθραυστότητα της ζωής σε αντιπαράθεση με το απρόβλεπτο των γεγονότων.

Τα ανατριχιαστικά πλάνα απεικονίζουν το γαλήνιο σκηνικό μιας κατοικημένης γειτονιάς που καταρρέει από το ξαφνικό χάος της επικείμενης καταστροφής. Καθώς η ανυποψίαστη κοπέλα κάνει ποδήλατο στον ήσυχο δρόμο, ένας ενήλικας που βρίσκεται κοντά της διαισθάνεται τον επικείμενο κίνδυνο και την εκλιπαρεί επειγόντως να φύγει. Με συγχρονισμό σε κλάσματα του δευτερολέπτου, το κορίτσι εισακούει την προειδοποίηση και τρέχει μακριά, αποφεύγοντας οριακά τη διαφαινόμενη απειλή.

This doorbell cam footage shows the scary moment a crane tipped over and crashed through the driveway of a family home, narrowly missing a young child playing in front of the house ⏬ pic.twitter.com/On0CPz3cXD