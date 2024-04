Μυστήρια δαχτυλίδια καπνού εμφανίστηκαν πάνω από την Αίτνα: Το σπάνιο φαινόμενο που άφησε άφωνους τους επιστήμονες (vid)

Μέχρι πρόσφατα, οι ακριβείς μηχανισμοί πίσω από τον σχηματισμό αυτών των εφήμερων δακτυλίων παρέμεναν ασύλληπτοι για τους επιστήμονες.

Μια σειρά από μυστηριώδεις δακτυλίους παρατηρήθηκαν να υψώνονται πάνω από την Αίτνα, μαγεύοντας τους θεατές και πυροδοτώντας ένα κύμα εικασιών και ίντριγκας. Τα φαινόμενα αυτά, γνωστά ως «δακτύλιοι ηφαιστειακού καπνού», παρουσίασαν ένα σπάνιο και συναρπαστικό θέαμα που άφησε τους θεατές μαγεμένους.

Η Αίτνα, που στέκεται ως το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, δεσπόζει στα 3,357 μέτρα πάνω από το γραφικό νησί της Σικελίας, που βρίσκεται στην καρδιά της Μεσογείου. Με μια ιστορία εκρήξεων που καλύπτει πάνω από 3.500 χρόνια, η Αίτνα αποτελεί εδώ και πολύ καιρό αντικείμενο μελέτης και γοητείας. Ωστόσο, η εμφάνιση δακτυλίων ηφαιστειακού καπνού, ιδιαίτερα σε τέτοια αφθονία, προσθέτει ένα νέο επίπεδο μυστηρίου στην αφήγηση του θρυλικού ηφαιστείου.

Mount Etna, the largest active volcano in Europe, has been blowing spectacular 'smoke rings' into the sky. https://t.co/Apxh58wNBV pic.twitter.com/4bwTqRgYUe