Το μυστικό των Σουηδών για να διατηρήσουν το σπίτι τους ζεστό: Η οικονομική λύση που δεν επιβαρύνει την τσέπη σου (vid)

Viral έχει γίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που δείχνει τον τρόπο που οι Σουηδοί διατηρούν το σπίτι τους ζεστό.

Στην καρδιά της Σουηδίας, όπου οι θερμοκρασίες τον χειμώνα είναι κάτω από το μηδέν βρίσκεται ένα μυστικό αιώνων για την αποτελεσματική και βιώσιμη θέρμανση των σπιτιών. Η μέθοδος αυτή δεν βασίζεται στην τεράστια κατανάλωση ξύλου ή στην παρουσία μεγάλων, αμερικανικού τύπου τζακιών. Αντ' αυτού, περιστρέφεται γύρω από μια κομψή και φιλική προς το περιβάλλον εφεύρεση: το kakelugn.

Η TikToker, Ari Reid, γνωστή για τις διορατικές αναρτήσεις της σχετικά με τα ακίνητα και τις ταξιδιωτικές της περιπέτειες, έριξε πρόσφατα φως σε αυτή τη γοητευτική σουηδική παράδοση. Τα ευρήματά της αποκαλύπτουν όχι απλώς ένα κομμάτι του εξοπλισμού θέρμανσης, αλλά ένα κομμάτι της σουηδικής κληρονομιάς που παντρεύει την αποτελεσματικότητα με την κομψότητα.

Το kakelugn αποτελεί βασικό στοιχείο των σουηδικών σπιτιών από την ίδρυσή του το 1767, που σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Carl Johan Cronstedt και Fabian Wrede. Ο σχεδιασμός του αποτελεί απόδειξη της σουηδικής καινοτομίας, με κυλινδρικό σχήμα που κοσμείται με πλακάκια. Δεν πρόκειται για μια οποιαδήποτε σόμπα, πρόκειται για μια εξελιγμένη κατασκευή που διατηρεί τη θερμότητα και θερμαίνει τα σουηδικά σπίτια εδώ και αιώνες, σημαντικά πιο αποδοτική από τις παραδοσιακές ξυλόσομπες που συναντάμε αλλού.

Σύμφωνα με το Balineum.co.uk, η αποτελεσματικότητα του kakelugn έγκειται στην ικανότητά της να διατηρεί τη θερμότητα για παρατεταμένες περιόδους με ελάχιστη χρήση ξύλου. Αυτή η αποδοτικότητα αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την ευρεία δημοτικότητά της σε ολόκληρη τη Σουηδία, καθώς παρείχε μια βιώσιμη και οικονομική λύση θέρμανσης στους σκληρούς σκανδιναβικούς χειμώνες.

Ο Ari Reid εμβαθύνει στη λειτουργικότητα του kakelugn, εξηγώντας τη μοναδική κατασκευή του. Η σόμπα είναι κατασκευασμένη από μια ειδική κεραμική πορσελάνη και συναρμολογείται με τη χρήση ενός ειδικού τύπου λάσπης. Αυτό που κάνει το kakelugn πραγματικά μοναδικό, ωστόσο, είναι ο τρόπος λειτουργίας του. Το ξύλο καίγεται στο θάλαμο φωτιάς και καθώς ο καπνός ανεβαίνει, θερμαίνει ολόκληρη την κεραμική κατασκευή. Αυτή η θερμότητα στη συνέχεια απελευθερώνεται σταδιακά στο δωμάτιο, εξασφαλίζοντας μια σταθερή θερμοκρασία.

These types of fireplaces, called “kakelugn” in Swedish, are very common in old Swedish apartments, but they are usually quite understated with white tile and small metal doors that open so you can see the fire. pic.twitter.com/TdCqhvr3bK