«Παγωμένος σεισμός»: Το σπάνιο φαινόμενο που δεν μπορούν να εξηγήσουν οι επιστήμονες (vid)

Σπάνιο είναι το φυσικό φαινόμενο που παρατηρήθηκε πρόσφατα στις ΗΠΑ, καθώς αρκετές είναι οι πολιτείες που πλήττονται από ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η πόλη του Σικάγο βίωσε πρόσφατα ένα σπάνιο και ενδιαφέρον φυσικό φαινόμενο, γνωστό ως «παγωμένος σεισμός». Χαρακτηρίζονται από δυνατούς ήχους που βροντούν, αυτοί οι σεισμοί αποτέλεσαν θέμα περιέργειας και ανησυχίας εν μέσω των ακραίων καιρικών συνθηκών που πλήττουν τις ΗΠΑ.

Ο Trent Ford, ο κλιματολόγος της πολιτείας του Ιλινόις, αναγνώρισε την έλλειψη ενός επίσημου συστήματος αναφοράς για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Ωστόσο, σημείωσε ότι η εμφάνισή τους, μετά από ξαφνικό πάγωμα του εδάφους, έχει γίνει εμφανής μέσω αναφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσωπικών εμπειριών. Ο Ford περιέγραψε τον ήχο των «παγωμένων σεισμών» ως συγκρίσιμο με το σπάσιμο ενός μεγάλου κλαδιού από ένα δέντρο.

Παρόλο που το ακουστικό φαινόμενο των σεισμών είναι πιο συχνό, ο Ford ανέφερε ότι η πτυχή του κουνήματος, που μοιάζει με μικρούς σεισμούς, είναι λιγότερο συχνή και συνήθως δεν προκαλεί σημαντικές διαταραχές, όπως π.χ. πτώση εικόνων από τους τοίχους.

Ενώ οι «παγωμένοι σεισμοί» μπορεί να προκαλέσουν ανησυχία σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτούς, ο Ford διαβεβαίωσε ότι γενικά δεν αποτελούν πραγματικό κίνδυνο. Σε σπάνιες ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσουν ζημιές σε δρόμους ή σε θεμέλια κτιρίων.

Have you ever heard a frost quake or seen ice needles? Take a look around the next time you're outside! Lots of strange things happen to the world around us when Arctic air sends temperatures plummeting. https://t.co/odWRPXWIns