Η δραματική στιγμή που αεροπλάνο έπιασε φωτιά ενώ ήταν στον αέρα (vid)

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο που κυκλοφορεί το Twitter και απεικονίζει τη βλάβη που έχει αεροπλάνο ενώ είναι στον αέρα.

Σε ένα δραματικό περιστατικό που τράβηξε την προσοχή των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένα φορτηγό αεροσκάφος Boeing 747-8 της Atlas Air αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Το περιστατικό, το οποίο συνέβη αργά το βράδυ της Πέμπτης (18/1) λίγο μετά την απογείωση, οφείλεται σε πυρκαγιά στον κινητήρα του αεροσκάφους.

Το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν πέντε μέλη του πληρώματος, κατάφερε να επιστρέψει με ασφάλεια στο αεροδρόμιο και ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η επιτυχής αυτή αναγκαστική προσγείωση απέτρεψε αυτό που θα μπορούσε να ήταν μια μεγάλη καταστροφή, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και των πρωτοκόλλων αντιμετώπισης του πληρώματος.

An Atlas Air Boeing 747-8 cargo plane with five crew members made an emergency landing at Miami International Airport after facing an engine malfunction shortly after departure.



Read more: https://t.co/mgenTw5y1s pic.twitter.com/FUNdcBS8Jf