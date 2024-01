17χρονη κερδίζει 360.000 ευρώ το χρόνο και μοιράζεται το μυστικό της επιτυχίας: «Ο καθένας μπορεί να το κάνει»

Η ιστορία της Bella Lin δεν αφορά μόνο την επιχειρηματική επιτυχία, αφορά τη δύναμη της καινοτομίας, του πάθους και της αποφασιστικότητας.

Στη σειρά CNBC Make It's Six-Figure Side Hustle, μίλησε η Bella Lin, μια 17χρονη τελειόφοιτη λυκείου από το Mountain View της Καλιφόρνιας, της οποίας το επιχειρηματικό πνεύμα και η έντονη επιχειρηματική της δεινότητα την οδήγησαν σε ένα επάγγελμα που της αποφέρει 360.000 ευρώ το χρόνο.

Το επιχειρηματικό ταξίδι της Bella Lin ξεκίνησε στην έβδομη τάξη με μια εταιρεία με κολάν, την TLeggings. Παρά το γεγονός ότι απέφερε έως και 250.000 ευρώ σε ετήσια έσοδα, η επιχείρηση αγωνιζόταν να βγάλει κέρδος στην άκρως ανταγωνιστική αγορά ενδυμάτων. Χωρίς να αποθαρρυνθεί από αυτή την πρόκληση, η Bella στράφηκε σε ένα νέο εγχείρημα, με γνώμονα το πάθος της και ένα κενό που εντόπισε στην αγορά.

Η GuineaLoft αποτελεί την καινοτόμο λύση της Bella για τις ελλείψεις των τυπικών κλουβιών ινδικών χοιριδίων. Ως ιδιοκτήτρια ινδικών χοιριδίων η ίδια, η Bella αναγνώρισε την ανάγκη για ένα καλύτερο κλουβί που να προσφέρει περισσότερο χώρο και λιγότερες οσμές. Τον Νοέμβριο του 2022, ξεκίνησε τη GuineaLoft, επενδύοντας 1.500 ευρώ από τις οικονομίες της για τη δημιουργία ενός ανοιχτού κλουβιού. Μετά τη συνεργασία με την Amazon, η GuineaLoft σημείωσε τεράστια επιτυχία, φέρνοντας πάνω από 360.000 ευρώ σε έσοδα πέρυσι, με περιθώριο κέρδους 25%, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το CNBC Make It.

17-year-old whose side hustle brings in $400,000 a year: ‘Anybody can do’ these 2 things to succeed https://t.co/aTPBL9us3C