XENIA 2026: Το κορυφαίο τριήμερο για το μέλλον της φιλοξενίας

Η κορυφαία έκθεση για τον κλάδο της Φιλοξενίας, έρχεται από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, υποσχόμενη τρεις ημέρες γεμάτες έμπνευση, δικτύωση και σημαντικές εμπορικές συμφωνίες.

Με περισσότερους από 500 εκθέτες, η διοργάνωση θα αποτελέσει το απόλυτο σημείο συνάντησης για επαγγελματίες από κάθε τύπο καταλύματος, από μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους, ενοικιαζόμενα δωμάτια και boutique hotels μέχρι βίλες και εναλλακτικές μορφές φιλοξενίας.

Οργανώστε την επίσκεψή σας εύκολα και γρήγορα μέσα από το Web App της XENIA.

Πρόκειται για μια σύγχρονη 12μηνη ψηφιακή πλατφόρμα. Χωρίς εγκατάσταση και με offline λειτουργία, προσφέρει έξυπνη αναζήτηση εκθετών, διαδραστική κάτοψη, ψηφιακό πάσο στο Wallet, ειδοποιήσεις, αποθήκευση αγαπημένων και το πλήρες πρόγραμμα των special events, απογειώνοντας την εμπειρία της επίσκεψής σας. Συνδεθείτε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη διοργάνωση για να αξιοποιήσετε στο έπακρο κάθε ευκαιρία δικτύωσης. Βρείτε το εδώ: https://www.xenia.gr/ekthesi/xenia-app/

Τι θα ανακαλύψετε στην έκθεση

Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός & Επίπλωση : Καινοτόμες προτάσεις σε έπιπλα, στρώματα, συστήματα σκίασης και διακοσμητικές λύσεις που αναβαθμίζουν αισθητικά και λειτουργικά τους χώρους.

: Καινοτόμες προτάσεις σε έπιπλα, στρώματα, συστήματα σκίασης και διακοσμητικές λύσεις που αναβαθμίζουν αισθητικά και λειτουργικά τους χώρους. Λειτουργικές Λύσεις & Amenities: Οικολογικά καλλυντικά, λευκά είδη υψηλής αντοχής, καθώς και επαγγελματικά συστήματα καθαριότητας και υγιεινής.

Δόμηση, Ανακαίνιση & Hotel Design : Σύγχρονα δομικά υλικά, κορυφαία αρχιτεκτονικά concepts και προτάσεις φωτισμού από κορυφαία γραφεία.

: Σύγχρονα δομικά υλικά, κορυφαία αρχιτεκτονικά concepts και προτάσεις φωτισμού από κορυφαία γραφεία. Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Τεχνολογία: Ολοκληρωμένα συστήματα κρατήσεων (PMS), εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI), λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ψηφιακού μάρκετινγκ.

F&B & Εξοπλισμός Κουζίνας : Ελληνικά προϊόντα, λύσεις για τον μπουφέ, καφέ και ποτά, καθώς και επαγγελματικές συσκευές μαγειρικής και ψύξης.

: Ελληνικά προϊόντα, λύσεις για τον μπουφέ, καφέ και ποτά, καθώς και επαγγελματικές συσκευές μαγειρικής και ψύξης. Health & Well-Being: Εξειδικευμένος εξοπλισμός Spa και Fitness για μοναδικές εμπειρίες αναζωογόνησης.

Δείτε όλες τις εταιρίες που συμμετέχουν: https://www.xenia.gr/ekthetes/lista-ektheton/

Special Events & Projects

The Digi Hotel Stage: Οι Τάσεις & οι Προκλήσεις του Digital Hospitality

Το μέλλον της ψηφιακής φιλοξενίας αποκαλύπτεται στο Digi Hotel Stage της XENIA 2026! Περισσότεροι από 40 κορυφαίοι ειδικοί στο Digital Marketing και τις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) αναλύουν τα πιο ισχυρά εργαλεία και τις παγκόσμιες τάσεις της αγοράς.

Τι θα παρακολουθήσετε:

Προηγμένες Εφαρμογές : Online κρατήσεις & σύγχρονο Hospitality Management.

: Online κρατήσεις & σύγχρονο Hospitality Management. Tourism Digital Marketing : Όλα τα hot trends που ξεχωρίζουν.

: Όλα τα hot trends που ξεχωρίζουν. Smart Tools: Καινοτόμα εργαλεία ανέπαφης εξυπηρέτησης και πολλές ακόμα λύσεις.

Ο Νίκος Ξυδάς αναλαμβάνει Παρουσιαστής του Digi Hotel Stage στην XΕΝΙΑ 2026!

Για πρώτη φορά, το Xenia Digi Hotel Stage αποκτά τον δικό του επίσημο Παρουσιαστή. Στο τιμόνι αυτού του κομβικού ρόλου θα βρίσκεται ο Νίκος Ξυδάς, ιδρυτής του βραβευμένου agency Humble και ένας από τους κορυφαίους opinion leaders στον χώρο της διαφήμισης και του content creation. Με την πολυετή εμπειρία του στη σκηνή, την αμεσότητα και τη βαθιά γνώση της ψηφιακής αγοράς, ο Νίκος Ξυδάς θα διασφαλίσει για το κοινό του Digi Hotel Stage την πιο διαδραστική εμπειρία, γεφυρώνοντας τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων του κλάδου, με τις πιο σύγχρονες λύσεις του Digital Hospitality!

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα & τους εισηγητές: xenia.gr/digi-hotel-stage

The Red Spot Stage: Αρχιτεκτονική & Σύγχρονο Hotel Design

Η Αρχιτεκτονική, το Design, οι Χρηματοδοτήσεις και το ΑΙ συναντώνται στο Red Spot Stage της XENIA 2026! Αν αναζητάτε έμπνευση, νέες τάσεις και στρατηγικές λύσεις για το επόμενο project σας, η ελίτ της ξενοδοχειακής αρχιτεκτονικής σας περιμένει.

Highlights του προγράμματος:

Case Studies : Παρουσιάσεις από βραβευμένα ξενοδοχειακά έργα & luxury καταλύματα.

: Παρουσιάσεις από βραβευμένα ξενοδοχειακά έργα & luxury καταλύματα. Panel Discussions : Συζητήσεις για το μέλλον του Hotel Architecture & Design.

: Συζητήσεις για το μέλλον του Hotel Architecture & Design. Smart Infrastructure: Εξερεύνηση των σύγχρονων αυτοματισμών και της Τεχνητής Νοημοσύνης στις υποδομές.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα & τους εισηγητές: xenia.gr/the-red-spot-stage

Project Aither \ Αιθήρ: Μια βιωματική διαδρομή κατασκευαστικών υλικών!

Η XENIA 2026 παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το extraordinary αρχιτεκτονικό project Aither \ Αιθήρ των Lianou Chalvatzis Architects! Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα έχετε την ευκαιρία να περιηγηθείτε και να ανακαλύψετε, μέσα από μία βιωματική διαδρομή, το πώς η αρχιτεκτονική μετατρέπει τα υλικά φιλοξενίας σε μια μοναδική ζωντανή αφήγηση. Θα βρείτε το project στο Hall 2. Περισσότερες πληροφορίες για το project: https://www.xenia.gr/project-aither/

Για τρεις ημέρες, η XENIA 2026 θα γίνει το σημείο συνάντησης της τουριστικής βιομηχανίας, φιλοξενώντας όλες τις νέες τάσεις και καινοτομίες της αγοράς. Μην χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τους κορυφαίους του κλάδου στο Athens Metropolitan Expo στις 21-23 Νοεμβρίου!

Ό,τι σημαίνει Φιλοξενία είναι στην XENIA 2026!

Χρήσιμες πληροφορίες

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας

Σάββατο 21 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, 10:00-18:00

Toποθεσία: Εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo

Πρόσκληση Δωρεάν Εισόδου: https://www.xenia.gr/online-prosklisi/

Web App: https://www.xenia.gr/ekthesi/xenia-app/

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