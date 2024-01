Σκηνές φρίκης και αποτροπιασμού κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, με αφορμή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον Ισημερινό.

Το Εκουαδόρ, η μικρή χώρα της λατινικής Αμερικής βιώνει κάποιες από τις πλέον αιματοβαμμένες ημέρες της σύγχρονης ιστορίας της με τα καρτέλ να κηρύσσουν τον πόλεμο στον πρόεδρο της χώρας.

Από τη μία βλέπουμε στρατιώτες του Ισημερινού να συγκεντρώνουν και να ξυλοκοπούν άγρια μέλη συμμοριών και από την άλλη τα καρτέλ να βιντεοσκοπούν τους όμηρους τους, να εκτελούν αστυνομικούς και να κηρύσσουν τον πόλεμο - βυθίζοντας την χώρα της Νότιας Αμερικής στο απόλυτο χάος

🚨Situation in Ecuador seems to have been stabilized temporary. Retaliation however by the gangs seems inevitable. #Ecuadorbajoataque #EcuadorBajoAtaqueTerrorista #EcuadorCrisis pic.twitter.com/5kWa1Rjr8P