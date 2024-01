Ένοπλοι εισέβαλαν σε τηλεοπτικό σταθμό στον Ισημερινό: Ακούστηκαν πυροβολισμοί (vid)

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής, οι τηλεθεατές είδαν έκπληκτοι μια ομάδα κουκουλοφόρων με όπλα, να εισβάλλουν στο στούντιο.

Σε μια σοκαριστική τροπή των γεγονότων, μια ομάδα ενόπλων εισέβαλε σε ένα ζωντανό τηλεοπτικό στούντιο στο Γκουαγιακίλ του Ισημερινού, δημιουργώντας ένα σκηνικό χάους και φόβου. Το ανησυχητικό αυτό περιστατικό, που καταγράφηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, συνέβη κατά τη διάρκεια εκπομπής του σταθμού TC και προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες για την κλιμακούμενη κατάσταση ασφαλείας στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής, οι τηλεθεατές είδαν έκπληκτοι μια ομάδα κουκουλοφόρων με όπλα, να εισβάλλουν στο στούντιο. Τα πλάνα έδειξαν το προσωπικό να αναγκάζεται να πέσει στο πάτωμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί απότομα η ζωντανή μετάδοση. Η εισβολή ήρθε μόλις μία ημέρα αφότου η κυβέρνηση του Ισημερινού είχε κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης διάρκειας 60 ημερών, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των σημερινών προκλήσεων ασφαλείας του έθνους.

