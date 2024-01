Επικό σκηνικό σε πάρτι: Νεαρός κόλλησε σε βάζο και δεν μπορούσε να βγει (vid)

Viral έχει γίνει ένα περιστατικό που έλαβε μέρος το βράδυ της παραμονής Πρωτοχρονιάς, καθώς ένας άντρας κόλλησε μέσα σε ένα βάζο.

Σε μια ασυνήθιστη και ελαφρώς κωμική τροπή των γεγονότων, ένα πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο Mountain Brook της Αλαμπάμα έγινε ο τόπος μιας ιδιότυπης επιχείρησης διάσωσης. Ένας άνδρας, βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αφού κόλλησε σε ένα μεγάλο βάζο κατά τη διάρκεια ενός πάρτι.

Το περιστατικό, το οποίο έγινε γρήγορα viral, ξεκίνησε όταν οι παρευρισκόμενοι στο πάρτι παρατήρησαν ότι ο άνδρας, επηρεασμένος ίσως από το εορταστικό πνεύμα της βραδιάς, αποφάσισε να δοκιμάσει τη τύχη του και να μπει μέσα στο βάζο. Αυτό που μπορεί να ξεκίνησε ως ένα ανάλαφρο αστείο σύντομα μετατράπηκε σε μια ανησυχητική κατάσταση, καθώς έγινε εμφανές ότι ο νεαρός δεν μπορούσε να απεγκλωβιστεί από το βάζο.

AN ANONYMOUS SOURCE SENT ME MORE VIDEO OF CONNOR STUCK IN THE URN AND GETTING CHISELED OUT



I REPEAT: MORE OF CONNOR STUCK IN THE URN https://t.co/ZFZHOveebm pic.twitter.com/qfYaZRpMEJ