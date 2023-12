O Άνταμ Σάντλερ γίνεται αστροναύτης: Ο αινιγματικός ρόλος του κωμικού (vid)

Ο αγαπημένος κωμικός βάζει τη στολή του αστροναύτη και αναλαμβάνει ένα ρόλο που δεν τον έχουμε συνηθίσει.

Το Netflix ετοιμάζεται να ξεκινήσει το τελευταίο του sci-fi εγχείρημα, το «Spaceman», με πρωταγωνιστή έναν απροσδόκητο πρωταγωνιστή, τον Άνταμ Σάντλερ. Το Netflix παρουσίασε πρόσφατα το πρώτο teaser για την ταινία, μια δελεαστική ματιά σε μια ιστορία που συνδυάζει την εξερεύνηση του διαστήματος με μυστηριώδεις εξωγήινες συναντήσεις. Σε αυτόν τον ενδιαφέροντα νέο ρόλο, ο Σάντλερ υποδύεται έναν αστροναύτη που έρχεται αντιμέτωπος με ένα αινιγματικό εξωγήινο πλάσμα, με τη φωνή του Paul Dano, κατά τη διάρκεια μιας διαστημικής αποστολής.

Σε σκηνοθεσία του Johan Renck, το «Spaceman» είναι διασκευή του τσεχικού μυθιστορήματος «Spaceman of Bohemia» του Jaroslav Kalfař. Το teaser, αν και σύντομο, θέτει τις βάσεις για μια ταινία που υπόσχεται να είναι τόσο αντισυμβατική όσο και συναρπαστική. Το εγχείρημα του Σάντλερ σε αυτόν τον σοβαρό και δυνητικά σκοτεινό ρόλο αποτελεί σημαντική απόκλιση από την κωμική περσόνα για την οποία είναι ευρέως γνωστός.

