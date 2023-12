Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες με το απελπιστικά άδειο γήπεδο των Carolina Panthers.

Σε ένα πρωτοφανές σενάριο που αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των Carolina Panthers, ο πρόσφατος αγώνας του NFL με τους Atlanta Falcons σημείωσε συγκλονιστικά χαμηλή προσέλευση, παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια πωλούνταν σε σημαντικά μειωμένες τιμές. Είναι αξιοσημείωτο να τονιστεί το γεγονός ότι οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούσαν από 50 λεπτά. Οι Panthers, οι οποίοι διανύουν μια από τις πιο δύσκολες σεζόν στην πρόσφατη ιστορία τους, αντιμετωπίζουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια από τη βάση των οπαδών τους.

Καθώς η κανονική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της, το ρεκόρ των Panthers βρίσκεται στο αποκαρδιωτικό 1-12, τοποθετώντας τους στον πάτο της κατάταξης του NFL. Η απόλυση του προπονητή τους στα μέσα της σεζόν έχει επιτείνει την αστάθεια και την αβεβαιότητα στην ομάδα.

Η αυξανόμενη απογοήτευση των φιλάθλων προς τη διοίκηση του ιδιοκτήτη David Tepper έφτασε σε οριακό σημείο, με αποκορύφωμα την εντυπωσιακά χαμηλή προσέλευση στο πρόσφατο παιχνίδι Panthers-Falcons. Τα επίσημα στοιχεία για την προσέλευση δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι μπορεί να είναι εξαιρετικά χαμηλά, ακόμη και για τα ιστορικά δεδομένα.

Depending on where you look, get-in ticket prices for today's Carolina Panthers' game ranged from about $0.45 to $5. pic.twitter.com/CGd2fXJVHJ