Μια ολόκληρη πόλη κάτω από την ίδια στέγη: Η απίστευτη ιστορία του κτιρίου που στεγάζει ένα ολόκληρο πληθυσμό (vid)

Μοναδική είναι η ιστορία του κτιρίου στην Αλάσκα, όπου στεγάζεται μια ολόκληρη πόλη.

Φωλιασμένη στο γραφικό τοπίο της Αλάσκας, η πόλη Whittier αποτελεί μια μοναδική απόδειξη της κοινοτικής διαβίωσης. Γνωστή για το γεγονός ότι σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της κατοικεί σε ένα μόνο κτίριο, αυτή η μικρή πόλη αποτελεί μια συναρπαστική μελέτη της συμπαγούς διαβίωσης και της ανθεκτικότητας της κοινότητας.

Με περίπου 272 κατοίκους, το Whittier στεγάζεται κυρίως στο Begich Towers, ένα κτίριο 14 ορόφων που φιλοξενεί περίπου το 90% του πληθυσμού της. Αυτή η ασυνήθιστη διάταξη διαβίωσης έχει δώσει στο Whittier το εύστοχο παρατσούκλι «πόλη κάτω από μια στέγη». Οι πύργοι Begich Towers, που αρχικά χτίστηκαν ως στρατόπεδα, λειτουργούν τώρα ως μια πολύπλευρη πολυκατοικία.

The town of Whittier, Alaska, is known for having nearly the entire population living in a single apartment building.



