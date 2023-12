Μοντέλο του OnlyFans συνάντησε τον καλύτερο... πελάτη της: Είχε ξοδέψει 62.000 σε ένα μήνα

Ένας άνδρας κατάφερε τελικά να συναντήσει το «αστέρι» του OnlyFans για το οποίο είχε ξοδέψει ένα απίστευτο ποσό.

Η 26χρονη Αμερικανίδα ράπερ, τραγουδοποιός και σταρ του OnlyFans, Rubi Rose, ανακοίνωσε πρόσφατα στο X ότι συνάντησε από κοντά τον κορυφαίο «χρηματοδότη» της της στην πλατφόρμα ερωτικού και όχι μόνο... περιεχομένου.

«Έπεσα πάνω στον νούμερο 1 πελάτη μου στο OnlyFans», έγραψε στη σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με μια αναμνηστική κοινή τους φωτογραφία.

i ran into my #1 spender on onlyfans 😭 pic.twitter.com/5hH8b3IjqA