20χρονος ζήτησε selfie από ράπερ και δέχτηκε επίθεση από τους σωματοφύλακες του (vid)

Σοκαριστικό είναι το βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και εμφανίζει την επίθεση που δέχτηκε θαυμαστής ενός ράπερ.

Η επίθεση που σημειώθηκε στη Φλόριντα, όταν ένας θαυμαστής του ράπερ Nardo Wick τον πλησίασε για να βγάλει μια selfie, κάνει το γύρο του διαδικτύου. Όπως μετέδωσε η New York Post, μέλη της παρέας του ράπερ και σωματοφύλακες επιτέθηκαν στον 20χρονο Τζορτζ Όμπρεγκον με αποτέλεσμα να υποστεί διάσειση και εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο 20χρονος είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση μετά τον άγριο ξυλοδαρμό έξω από το Club Skye, όπου ο ράπερ είχε εμφανιστεί νωρίτερα το βράδυ.

Nardo Wick Security guard knocked out a fan who approached asking for a picture 😳😳😳 pic.twitter.com/XRLUFavR7R