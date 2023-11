Σκηνοθέτης έπαιξε τα λεφτά που του έδωσε το Netflix στο χρηματιστήριο: Το αστρονομικό ποσό και η εταιρεία που επένδυσε

Το 2018, σε μια εποχή που οι γίγαντες του streaming, όπως το Netflix και το Amazon Prime, ανταγωνίζονταν σκληρά για συναρπαστικό περιεχόμενο, ο Rinsch πρότεινε την ιδέα μιας σειράς επιστημονικής φαντασίας.

Ο Carl Rinsch, ένας σκηνοθέτης που κάποτε έκλεισε μια επικερδή συμφωνία με το Netflix, έπαιξε ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της σειράς στο χρηματιστήριο, αντί να αναλάβει την παραγωγή της αναμενόμενης σειράς.

Το 2018, σε μια εποχή που οι γίγαντες του streaming, όπως το Netflix και το Amazon Prime, ανταγωνίζονταν σκληρά για συναρπαστικό περιεχόμενο, ο Rinsch πρότεινε την ιδέα μιας σειράς επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που η Amazon φαινόταν αρχικά έτοιμη να σφραγίσει μια άτυπη συμφωνία με τον Rinsch για ένα σημαντικό ποσό, το Netflix εξασφάλισε τελικά τη συμφωνία με μια εντυπωσιακή προσφορά 61,2 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σειρά, που αργότερα ονομάστηκε «Conquest».

Το Netflix συμφώνησε να πληρώσει τον Rinsch σε δόσεις. Μέχρι το 2020, ο σκηνοθέτης είχε λάβει 44,3 εκατομμύρια δολάρια. Παρά ταύτα, ο Rinsch ζήτησε πρόσθετα κεφάλαια, επικαλούμενος την κλιμάκωση του κόστους παραγωγής. Οι New York Times ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Rinsch είχε μείνει πίσω σε αρκετές προθεσμίες παραγωγής και αμφιταλαντευόταν μεταξύ δύο εκδοχών σεναρίου.

