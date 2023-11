Η στιγμή που η Χαμάς απελευθερώνει τους Ισραηλινoύς ομήρους (vid)

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) Daniel Hagari πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου όπου είπε ότι οι απελευθερωμένοι όμηροι – 13 Ισραηλινοί και 11 αλλοδαποί

Σήμερα (24/11), απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς οι πρώτοι Ισραηλινοί όμηροι, δεκατρείς στον αριθμό.

Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε αρχικά τους ομήρους και στη συνέχεια οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ –δηλαδή, η «Σιν Μπετ»– τούς απομάκρυναν σε ασφαλές μέρος.. Πλέον, υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο, πριν συναντηθούν ξανά με τις οικογένειές τους.

This appears to be the first Hamas video showing the moment the hostages were handed over to the ICRC. (It’s being shared on Palestinian and Israeli social media - and by Israeli family members of those in the video). pic.twitter.com/xRYmppcEdH