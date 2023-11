Τεράστιοι αρουραίοι προκαλούν τρόμο στην Αυστραλία καθώς η «πανούκλα» εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα

Ένα μεγάλο κύμα αρουραίων έχει εντοπιστεί στην Αυστραλία, καθώς εκατοντάδες πτώματα εντοπίστηκαν σε ακτές της χώρας, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη.

Χιλιάδες αρουραίοι φέρονται να έχουν ξεβραστεί, νεκροί ή ετοιμοθάνατοι, στις ακτές των κοινοτήτων της Καρπεντάριας στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, εν μέσω μιας νέας επιδημίας τρωκτικών.

Τουρίστες και κάτοικοι έχουν αναρτήσει δεκάδες βίντεο και φωτογραφίες με αρουραίους να έχουν ξεμείνει στις παραλίες της Karumba, μιας γνωστής πόλης που σύμφωνα με τους ντόπιους κατακλύζεται από μια «πανούκλα αρουραίων».

«Βγήκαμε για ψάρεμα το βράδυ βρήκαμε την παραλία γεμάτη ξεβρασμένους αρουραίους», ανέφερε ένας ντόπιος σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ψαρέψουμε στις παραλίες λόγω της μυρωδιάς».

Ο ίδιος μίλησε για νεκρούς αρουραίους που επέπλεαν στο νερό ή ξεβράστηκαν στην ακτή, δημιουργώντας μια ανατριχιαστική εικόνα.

Οι ειδικοί λένε ότι ένας μεγάλος πληθυσμός αρουραίων, μετά τις δυνατές βροχές μετακινείται προς τις ακτές και τα κοντινά νησιά σε αναζήτηση τροφής.

Μάλιστα, μια νέα έκθεση της εθνικής επιστημονικής υπηρεσίας της Αυστραλίας προειδοποίησε για έκρηξη του αριθμού των τρωκτικών από το 2021 και μετά, και φαίνεται ότι η πληθυσμιακή άνοδος βρίσκεται σε καλό δρόμο.

We think we have a rat problem 😬



Rats have been driven out from inland Queensland, Australia to the coast line.



They are washing up on the beach alive and dead, as if they have been flushed out of some underground pipeline.



It might be a little bit hot under there for them… https://t.co/a5dYscCisy pic.twitter.com/U9OAOVOgFW