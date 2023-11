Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε την επιστροφή του Survivor: Αυτό είναι το πρώτο trailer (vid)

Ο Γιώργος Λιανός ήταν εκείνος που ανακοίνωσε την επιστροφή του Survivor.

Τι κι αν βρίσκεται ήδη στον Άγιο Δομίνικο για το «I am a celebrity…get me out of here»; Ο Γιώργος Λιανός σκέφτεται από τώρα το Survivor, το οποίο και αναμένεται να επανέλθει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Τη νύχτα της Πέμπτης (16/11), μάλιστα, ο γνωστός παρουσιαστής θέλησε να μοιραστεί μέσα από τα social media με τους διαδικτυακούς του φίλους το πρώτο τρέιλερ για το ριάλιτι επιβίωσης μαζί με τους τρόπους για να δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχή στο Survivor 2024.

«Ο χρόνος περνάει. Έχεις μια ευκαιρία να αλλάξεις την ζωή σου, την καθημερινότητα σου. Να ζήσεις κάτι μοναδικό που θα το θυμάσαι για πάντα».

«Θα το κάνεις; Survivor 2024» τονίζεται χαρακτηριστικά στο νέο τρέιλερ για το ριάλιτι επιβίωσης το οποίο και δημοσίευσε ο Γιώργος Λιανός σαν ιστορία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.