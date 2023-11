Λεονάρντο ΝτιΚάπριο: Ένα βήμα πριν τα 50 του είναι ο μεγαλύτερος μύθος του Χόλιγουντ – Οι ερμηνείες, οι γυναίκες και ο κανόνας των 25

Υπάρχουν κι άλλοι σταρ, σαν κι αυτόν κανένας – Πώς ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο έγινε ο GOAT της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Κάθε φορά που κάποιος γράφει ή λέει την πρόταση «αυτή ήταν η καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο» ξέρει καλά πως στην επόμενη ταινία αυτού, η άνωθεν δήλωση θα αυτοκαταστραφεί. Ο Λίο θα έχει κάτι καλύτερο, ο Λίο πάντα έχει κάτι καλύτερο. Γιατί είναι ένας μύθος. Ο μεγαλύτερος του Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή.

Στην παρούσα χρονική συγκυρία είναι το Killers of the Flower Moon αυτό το νέο του best of. Ο Μάρτιν Σκορσέζε πήρε από όλους τους ηθοποιούς του στο φιλμ το καλύτερο δυνατό, από τον ΝτιΚάπριο, τον δικό του άνθρωπο, δεν θα το έπαιρνε; Ρητορικής φύσης το ερώτημα.

