Εκτάκτως στα Χανιά το αεροσκάφος του Άντονι Μπλίνκεν: Αγωνία στις ΗΠΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Έκτακτη στάση στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην βάση της Σούδας στην Κρήτη έκανε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

Στάση στην αμερικανική βάση του αεροδρομίου Χανίων φαίνεται πως έκανε νωρίς σήμερα το απόγευμα (05/11) το κυβερνητικό αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών Boeing C–32A, το οποίο μεταφέρει τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

#USAF Boeing C-32A with Mr. Antony Blinken #US Secretary of State departed Larnaca International Airport after a quick stop in #Cyprus island for talks with president Mr N. Christodoulides and is now over #Crete island heading west.

Looks like visit to #Turkey cancelled... pic.twitter.com/JupaqqMZdB