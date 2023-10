Ο ΠΟΥ καταδικάζει την επίθεση στο νοσοκομείο Al Ahli στη Γάζα και τονίζει ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά των εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε αυτή την κατάσταση αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταδικάζει έντονα την επίθεση στο Αραβικό Νοσοκομείο Al Ahli στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Το νοσοκομείο όπως λέει, ήταν λειτουργικό, με ασθενείς, νοσηλευτές και φροντιστές και εσωτερικά εκτοπισμένους να στεγάζονται εκεί.

«Ζητάμε τουλάχιστον να σταματήσουν όλες οι επιθέσεις κατά υποδομών υγείας», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ στην Ευρώπη Χανς Κλούγκε σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Δευτερευόντως, πρέπει να προστατευθούν οι άμαχοι, τα παιδιά, και τρίτον, πρέπει να επιτραπεί η ανθρωπιστική βοήθεια να φθάσει από τη Ράφα στο εσωτερικό της Γάζας, διότι όλες μας οι προμήθειες έχουν ήδη τη βάση τους εκεί, αλλά τα σύνορα δεν έχουν ανοίξει ακόμα», πρόσθεσε ο ίδιος.

.@WHO strongly condemns the attack on Al Ahli Arab Hospital in north Gaza.



Early reports indicate hundreds of deaths and injuries.



We call for the immediate protection of civilians and health care, and for the evacuation orders to be reversed.#NotATarget https://t.co/6I4t99WV03