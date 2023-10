Τουλάχιστον 500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα μετά από βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού σε νοσοκομείο της πόλης, σε ένα αδιανόητο μακελειό.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η στιγμή του χτυπήματος στο νοσοκομείο της Γάζας.

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν νοσοκομείο της Γάζας βομβαρδίστηκε σήμερα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Το δίκτυο Al Jazeera, επικαλούμενο πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε πως εκφράζονται φόβοι ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Αχλί στο κέντρο της Γάζας.

Over 500 Palestinians killed, hundreds others injured in an lsraeli airstrike on a hospital in Gaza Strip. pic.twitter.com/uAou5NZazP — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 17, 2023