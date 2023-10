CEO αεροπορικής εταιρείας βρέθηκε στο στόχαστρο μετά από ημίγυμνη φωτογραφία που ανέβασε: Ήταν σε meeting και του έκαναν μασαζ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες του CEO αεροπορικής εταιρείας που του κάνουν μασάζ, ενώ βρίσκεται σε meeting.

Ο Τόνι Φερνάντες, πρώην ιδιοκτήτης της QPR και ιδρυτής της AirAsia, προκάλεσε πρόσφατα αντιδράσεις δημοσιεύοντας μια «ακατάλληλη» φωτογραφία του που τον δείχνει να δέχεται μασάζ κατά τη διάρκεια ενός meeting. Η ανάρτηση, η οποία αρχικά κοινοποιήθηκε στο LinkedIn και έκτοτε διαγράφηκε, έδειχνε τον Φερνάτες χωρίς μπλούζα με μια μασέρ, ενώ συμμετείχε σε μια διοικητική συνάντηση.

Στην ανάρτηση που έχει πλέον αφαιρεθεί, ο Φερνάντες εξήγησε: «Ήταν μια αγχωτική εβδομάδα και η Veranita Yosephine πρότεινε ένα μασάζ. Αγαπώ την Ινδονησία και την κουλτούρα της AirAsia που μπορώ να κάνω μασάζ και να κάνω μια διοικητική συνάντηση». Η Veranita Yosephine είναι η διευθύνουσα σύμβουλος της AirAsia.

#AirAsia CEO #TonyFernandes posted this photo on LinkedIn while he was praising the low-cost Malaysian airline for its work culture.



He was seen chairing a management meeting sitting shirtless and enjoying a massage.



It is ok when boss can do but can employees do the same ?🤪 pic.twitter.com/UmzZYKAH5Q