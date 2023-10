Ισραηλινός στρατός: «Βρέθηκαν 1.500 νεκροί μαχητές της Χαμάς» (vid)

Περίπου 1.500 πτώματα μαχητών της Χαμάς έχουν βρεθεί στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (10/10) το πρωί ότι έχει βρει περίπου 1.500 πτώματα μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ μετά την επίθεση το Σάββατο το πρωί του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Περίπου 1.500 πτώματα (μαχητών) της Χαμάς έχουν βρεθεί στο Ισραήλ γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ, οι δηλώσεις του οποίου μαρτυρούν το εύρος της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε το Σάββατο η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Μέχρι στιγμής ο στρατός έκανε λόγο για περίπου χίλιους μαχητές της Χαμάς που διείσδυσαν στο ισραηλινό έδαφος.

Την σημερινή τέταρτη ημέρα των εχθροπραξιών, «ο στρατός έχει λίγο πολύ ανακτήσει τον έλεγχο του φράκτη στα σύνορα» με τη Γάζα, «αλλά ακόμη μπορούν να υπάρξουν διεισδύσεις», πρόσθεσε ο Χεχτ.

Ωστόσο «γνωρίζουμε ότι από τη χθεσινή νύχτα, κανείς δεν εισήλθε» στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε.

Ο στρατός έχει σχεδόν ολοκληρώσει την εκκένωση 24 τοποθεσιών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, την απομάκρυνση των κατοίκων των οποίων είχε αποφασίσει.

