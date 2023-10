Πόλεμος στο Ισραήλ: Η στιγμή που πύραυλος του Ισραήλ πέφτει πίσω από τον δημοσιογράφο του BBC (vid)

Οι εκρήξεις στην περιοχή της Γάζας είναι συνεχείς. Μία από αυτές τις εκρήξεις κατέγραψε και η κάμερα του BBC, κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης.

Tρομακτικά πλάνα έδειξαν τη στιγμή που ένας δημοσιογράφος αναγκάστηκε να σταματήσει τη ζωντανή σύνδεση από τη Λωρίδα της Γάζας καθώς ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πολύ κοντά του.

Εκείνη τη στιγμή ο δημοσιογράφος του BBC, Rushdi Abu Alouf, έκανε ρεπορτάζ από την πόλη της Γάζας και μετέδιδε τις πληροφορίες του στην παρουσιάστρια Maryam Moshir. Μετά το πυραυλικό χτύπημα κοίταξε την κάμερα και είπε ότι η έκρηξη ήταν πάρα πολύ κοντά.

WATCH: As BBC reporter @Rushdibbc is interrupted by an Israeli missile strike nearby.



Rushdi and his teams moved away as soon as possible. #Israel #Gaza pic.twitter.com/hhrfHrHLtC