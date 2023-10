Θαυμάστρια του Maluma τον άγγιξε στα γεννητικά όργανα: Η αντίδραση του τραγουδιστή (vid)

Μια απρόοπτη ενέργεια θαυμάστριάς του ξάφνιασε τον Maluma σε συναυλία του στη Νέα Υόρκη.

Αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερο περιστατικό ήρθε ο Κολομβιανός τραγουδιστής Maluma, σε συναυλία του στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της πρόσφατης συναυλίας του στο φημισμένο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, ο Κολομβιανός μουσικός χαιρετούσε τους παρευρισκόμενους καθώς πήγαινε προς την σκηνή και μια γυναίκα τέντωσε το χέρι της σε μια προσπάθεια να του πιάσει τα γεννητικά όργανα.

Ο Maluma ξαφνιάστηκε και μιλώντας στη γυναίκα της έκανε ξεκάθαρο πως η κίνηση που μόλις έκανε δεν ήταν καθόλου σωστή, ενώ στη συνέχεια επενέβη το προσωπικό ασφαλείας.

Maluma reacts to a fan inappropriately touching him at his concert. pic.twitter.com/8aqLJfS9mS